Portugal goleia Azerbaijão e fica mais próximo do Europeu feminino

Uma vitória robusta, que pecou por escassa. Foi essencialmente isto que se passou ao início da tarde desta sexta-feira, em Baku, onde Portugal goleou o Azerbaijão (1-4), na primeira mão da ronda inaugural do play-off de acesso ao Europeu feminino de 2025. Esta primeira etapa está, pelo menos, encaminhada.

O controlo do jogo foi total para a equipa portuguesa. Desde cedo dominou com bola e, logo aos 5', chegou ao primeiro golo, com uma bola que foi inicialmente devolvida pela trave e aproveitada da melhor forma por Ana Capeta. Na pequena área, a avançada só teve de empurrar para a baliza.

O Azerbaijão não conseguia ter bola nem sequer contrariar as movimentações portuguesas pelo corredor central, onde Kika Nazareth pensava e executava boa parte do plano ofensivo. Aos 10', numa das melhores jogadas colectivas da partida, o 0-2 surgiu com naturalidade, com finalização de Tatiana Pinto já dentro da área.

As facilidades eram muitas e a simplicidade com que Portugal quebrava linhas e chegava ao último terço fazia prever um resultado cada vez mais pesado. E aos 26' o terceiro golo surgiu sem surpresa, por Diana Gomes, abrindo caminho a uma goleada que só não ganhou outros contornos por desacerto na finalização.

No início do segundo tempo, Portugal entrou com menos concentração e, numa das pouquíssimas investidas do Azerbaijão à área adversária, Parlak reduziu a desvantagem, aos 58'. Um golo contra a corrente, apesar da pressão mais ordenada e mais alta das anfitriãs, que não expressava cabalmente a tendência do jogo.

A um minuto do final, o ascendente português traduziu-se em mais um golo, da autoria de Diana Silva, que fechou as contas num 1-4 que praticamente sentencia este play-off, especialmente porque a segunda mão, marcada para terça-feira, em Vizela, contará com o apoio dos adeptos nacionais.

Caso consiga - como tudo indica - superar esta primeira ronda do play-off, Portugal irá medir forças, na segunda ronda, com o vencedor do embate entre a Bielorrússia e a República Checa. Quem levar a melhor nessa fase, será contemplado com uma vaga na fase final do Europeu, que se realiza na Suíça, em Julho do próximo ano.