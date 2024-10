Pedro Proença satisfeito com regresso da La Liga à Associação de Ligas Europeias

O presidente da Associação das Ligas Europeias, Pedro Proença, mostrou-se nesta sexta-feira "animado" com o regresso da Liga espanhola de futebol à organização da qual se retirou em 2023, em protesto com a FIFA.

"É com enorme satisfação que recebemos esta candidatura da La Liga e congratulamo-nos por terem decidido voltar à Associação de Ligas Europeias. Todas as vozes são importantes para, juntos, encontrarmos os melhores caminhos para o desenvolvimento sustentado desta nossa indústria", afirmou Pedro Proença, em declarações divulgadas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), organismo que também lidera.

O regresso da La Liga ao seio da organização foi um dos temas da ordem de trabalhos da 49.ª Assembleia Geral da associação, que reuniu por videoconferência, e aprovou as contas por unanimidade.

Na reunião magna, Proença apresentou um balanço do trabalho desenvolvido nos últimos seis meses, destacando o "sucesso na negociação" com a UEFA e com a Associação Europeia de Clubes (ECA) relativo à distribuição das receitas aos clubes que não participam nas competições europeias, com a salvaguarda do princípio da solidariedade e do equilíbrio competitivo das Ligas nacionais.

De acordo com o comunicado divulgado pela LPFP, a acção iniciada com a Federação Internacional de Futebolistas Profissionais (FIFPro) junto da Comissão Europeia, contestando o abuso dae posição dominante da FIFA na definição do calendário desportivo internacional, foi outro dos temas que mobilizaram a AG, a par do recente caso Diarra, no qual a justiça europeia colocou em causa algumas regras da FIFA sobre transferências.