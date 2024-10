Estádio do Dragão interditado obriga FC Porto a jogar em Aveiro

O FC Porto-Moreirense, dos quartos-de-final da Taça da Liga, vai realizar-se em Aveiro, cumprindo-se a interdição de um jogo do Estádio do Dragão, aplicada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em comunicado oficial, o clube "azul e branco" anunciou a mudança de recinto da partida, que continua agendada para quinta-feira, às 20h45, mas será disputada num local definido pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), de forma que os "dragões" cumpram a sanção originalmente recebida em Outubro de 2023.

"O FC Porto comunicará os detalhes organizacionais relativos ao jogo, destacando-se, desde já, que, tendo em consideração a neutralidade do recinto e o previsto no artigo 45.º do regulamento disciplinar da LPFP, todos os sócios do FC Porto estão sujeitos ao pagamento de ingresso de público para o jogo em questão", observou o emblema portuense no comunicado.

O CD da FPF tinha punido a SAD "azul e branca" com um jogo à porta fechada, acrescido de uma coima de 5.610 euros, por "inobservância qualificada de outros deveres", aplicando mais 3.060 euros de multa devido a "agressões graves a espectadores e outros intervenientes". Os factos remontam a 14 de Agosto de 2023, quando os "dragões" triunfaram na visita ao Moreirense (2-1), da jornada inaugural da edição 2023/24 da I Liga.

Segundo o acórdão do órgão federativo, a projecção de um petardo deflagrado para uma zona da bancada norte do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, onde se situavam adeptos afectos ao FC Porto, feriu duas crianças, que necessitaram de assistência médica, levando ainda à detenção de um adepto pela GNR.

"A administração do FC Porto realça, uma vez mais, a importância de que os adeptos do FC Porto procurem cumprir em todos os jogos e em todos os estádios a regulamentação aplicável, primeiro para protecção do público em geral e, segundo, para que o clube não sofra as consequências (designadamente disciplinares) do incumprimento dessas regras", advertiu a SAD liderada por André Villas-Boas.

Na altura, os "azuis e brancos" recorreram para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), que deu provimento à providência cautelar e suspendeu os efeitos da medida decretada pelo CD da FPF, possibilitando que o clube continuasse a receber jogos no Estádio do Dragão.

O órgão disciplinar federativo viria a contestar essa decisão junto do Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS), que, de acordo com o acórdão datado da passada terça-feira, manteve o castigo aplicado pelo órgão federativo, fazendo transitar em julgado a sanção de um jogo de interdição do recinto "azul e branco".

"O FC Porto regista a natureza e severidade da sanção em questão e a celeridade com que se tramitaram os respectivos procedimentos ao nível das várias instâncias envolvidas, esperando, naturalmente, que processos semelhantes envolvendo outras entidades sejam tratados de forma equivalente no futuro", finalizou.

O FC Porto, vencedor em 2022/23, vai medir forças com o Moreirense, que triunfou em 2016/17, no quarto e último encontro dos quartos-de-final da 18.ª edição da Taça da Liga.

A competição adopta um novo formato a partir desta temporada, ao incluir apenas os seis primeiros colocados da edição 2023/24 da I Liga, mais os dois emblemas promovidos directamente à elite a partir do segundo escalão.