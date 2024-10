Virgem Suta põem-nos a olhar criticamente para um céu que nos atrai e nos destrói

No seu quarto álbum como Virgem Suta, Jorge Benvinda e Nuno Figueiredo lançam novo olhar crítico sobre tudo o que nos rodeia. No Céu da Boca do Lobo estreia-se ao vivo em Novembro.

Saíram do Limbo, título do seu terceiro álbum, para a Boca do Lobo, mais propriamente para um disco chamado No Céu da Boca do Lobo, que se estreia esta sexta-feira nas plataformas digitais. São os Virgem Suta, dupla formada por Jorge Benvinda e Nuno Figueiredo, e se há nove anos a separar estes dois discos (o primeiro é de 2015), não estiveram propriamente no limbo, como se sabe e como eles fazem questão de explicar. Aliás, têm andado por vários palcos desde Janeiro (Palmela, Oeiras, St. Iria Azóia, Lagoa, Valença do Minho, Vila Nova de Paiva, Faro, Odeceixe) e em Novembro vão apresentar ao vivo o novo álbum em Lisboa (Teatro Maria Matos, dia 12, às 21h), Porto (Casa da Música, dia 21, às 21h30) e Felgueiras (Casa das Artes, dia 22, às 21h30).