Mude, terceiro round: agora, com sentimento (português)

Para Que Servem as Coisas? é a nova exposição de longa duração do museu, que abre as portas gratuitamente entre esta sexta-feira e dia 3 com mais mulheres designers e mais Portugal.

Este é o terceiro round da exposição permanente do Mude, mas estas palavras não dizem tudo. Primeiro, o Mude não é já o Museu do Design e da Moda, tendo mudado a sua nomenclatura para Museu do Design quando da reabertura após oito anos fechado por obras, interrupção de obras e retoma de obras. Segundo, porque esta terceira interpretação do acervo de perto de 17 mil peças do museu municipal não obedece à teimosia museológica e jornalística de se identificar como exposição permanente. Para Que Servem as Coisas? é a nova exposição de longa duração do museu, assim é que é, com mais design português, mais autoria feminina e peças nunca antes vistas ou coleccionadas muito recentemente.