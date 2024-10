Morreu Jack Jones, o cantor de O Barco do Amor

O cantor Jack Jones, autor do tema Love Boat, genérico da série O Barco do Amor, morreu esta quarta-feira aos 86 anos, anunciou a família.

Jones morreu num hospital em Rancho Mirage, na Califórnia, depois de dois anos a combater complicações de leucemia, noticiou o The Hollywood Reporter, citando uma enteada.

Nascido em Los Angeles a 14 de Janeiro de 1938, filho dos actores de Hollywood Irene Hervey e Allan Jones, Jack Jones cresceu no meio do mundo artístico. Desde cedo que teve aulas de canto, inicialmente com um professor de ópera. Foi o cruzamento da sua educação clássica com um gosto musical mais virado para as big bands de jazz que lhe moldou no artista que começaria a criar ondas no início da década de 60.

Adam Bernstein, do The Washington Post, descreve o estilo "híbrido" de Jack Jones como "um estilo de ardor romântico aveludado, intensidade viril e swing brilhante". A sua voz e a forma de estar enquanto actuava valeram-lhe elogios dos críticos da época, e Frank Sinatra – pai de Nancy Sinatra, grande amiga de Jack Jones durante a juventude – declarou-o, em meados dos anos 60, "a próxima grande estrela no mundo do espectáculo".

Foi também na década de 60 que Jones venceu os dois Grammys da carreira, ambos para melhor actuação masculina em pop: primeiro com Lollipops and Roses, em 1962, e dois anos depois, em 1964, com Wives and Loves – esta escrita pelos lendários Burt Bacharach e Hal David​.

O tema The Love Boat, genérico da série O Barco do Amor (transmitida em Portugal entre 1982 e 1985), surge em 1977.