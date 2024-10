Uma Drawing Room que quer chegar a todos os públicos

Na quarta-feira, poucas horas depois da inauguração da Drawing Room, a feira de arte exclusivamente dedicada ao desenho e que a cada Outono ocupa o grande salão da Sociedade Nacional de Belas-Artes (SNBA), em Lisboa, o clima era de festa no stand da Galeria Belo-Galsterer. Uma das artistas que aqui expõem, Ana Velez, tinha acabado de ganhar o VI Prémio Aquisição Fundação Millennium BCP - Talento Emergente, no valor de 1600 euros. Ana Velez tinha apenas dois desenhos expostos, nos quais se adivinhava a importância do ritmo da mão que tinha inscrito riscas verticais em tonalidades de cinza. Contudo, as obras estavam montadas de tal forma que, entre a folha de papel e o fundo da moldura, deixavam perceber um brilho amarelado, resultado de uma camada de tinta fluorescente dada no avesso do papel. O resultado era gratificante, como gratificante era o facto de a galeria, que também beneficia com o prémio, não ser habitual nas grandes feiras de arte com presença portuguesa.

