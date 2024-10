Concerto pelo Coro de São Carlos e exposição assinalam Dia Mundial da Ópera em Lisboa

Mostra dedicada à ópera Aida e concerto com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, no qual serão interpretados “os mais belos e populares coros de ópera”, ocuparão a reitoria da Nova de Lisboa.

"Bem-vindos à Ópera!" é o mote para as celebrações do Dia Mundial da Ópera pelo Teatro Nacional de S. Carlos (TNSC), na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, instituição de ensino superior que por seu turno assinala a abertura oficial do ano lectivo.

Das celebrações consta a exposição Recordar "Aida" no Teatro Nacional de São Carlos, que, no átrio da reitoria a partir das 18h, "revisita as produções desta ópera [de Giuseppe Verdi, estreada em 1874] apresentadas em São Carlos, destacando o impacto cultural e artístico" de uma obra que "continua a fascinar públicos em todo o mundo", afirma o teatro lírico lisboeta em comunicado.

Segundo o teatro nacional, esta mostra, patente apenas esta sexta-feira, "é, também, o início de um programa de divulgação dos acervos do teatro, resultado de uma estratégia de longo prazo que teve início com o inventário das valiosas colecções (figurinos, adereços, programas) do São Carlos, que estão, agora, disponíveis para serem estudadas e apresentadas ao público".

Este trabalho tem sido desenvolvido em parceria entre o Organismo de Produção Artística (Opart), que tutela o TNSC, e a Universidade Nova de Lisboa, no âmbito do projecto "História, Memória e Património do Teatro Nacional de São Carlos".

Às 19h, no auditório da reitoria, sobe à cena "Grandes Coros de Ópera", um concerto pelo Coro do Teatro Nacional de São Carlos e a Orquestra Sinfónica Portuguesa, que vão interpretar "os mais belos e populares coros de ópera". O mesmo programa "continuará a circular pelo país ao longo dos próximos meses", depois de já ter passado pelo Coliseu dos Recreios e pelo Centro de Congressos das Caldas da Rainha. O concerto é de entrada livre.

O Dia Mundial da Ópera foi instituído em 2019 pelas associações Opera America, Ópera Latinoamérica e Opera Europa, da qual o TNSC faz parte. O dia coincide com os aniversários dos compositores Georges Bizet (1838-1815) e Johann Strauss II (1825-1899).

O TNSC está encerrado para obras de conservação e restauro, requalificação e modernização, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Em comunicado, a presidente do conselho de administração do Opart, Conceição Amaral, realça que esta celebração trata-se de "partilhar as emoções da ópera e da música com espectadores mais jovens e em contexto académico, e [de] celebrar o início de um novo e promissor ano lectivo". A responsável salienta ainda a "importante parceria com a Universidade Nova de Lisboa", no sentido de "um melhor conhecimento histórico do TNSC e dos seus raros acervos".