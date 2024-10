Quase 50 instituições do ensino superior estão comprometidas em reduzir em 10% o abandono escolar dos seus alunos matriculados no 1.º ano, devendo alcançar este objectivo até ao segundo semestre de 2026. Esta é a meta contratualizada com a Direcção-Geral do Ensino Superior (Dges) para a nova fase do Programa de Promoção do Sucesso e Redução do Abandono no Ensino Superior, lançado em 2023.

