Autocarro e caixotes incendiados e dois detidos na terceira noite de desacatos na região de Lisboa

Alguns focos de incêndio, forte presença policial e duas detenções marcam uma nova noite com distúrbios, mas que começou mais calma que as anteriores.

A vaga de violência que se registou nas últimas duas noites na região de Lisboa, na sequência da morte de Odair Moniz, continua pela terceira noite. Há registo de duas detenções e de contentores do lixo incendiados em vários concelhos da Área Metropolitana de Lisboa. Na Arrentela, Seixal, foi incendiado um autocarro, avançou a televisão NOW, com imagens da viatura queimada.

Foram incendiados contentores do lixo nos concelhos de Lisboa, Amadora, Oeiras e Sintra, bem como no Monte da Caparica, em Almada. Na Amadora, um dos incêndios alastrou para viaturas, como confirmou à Lusa o porta-voz nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Fonte da PSP também confirmou à Lusa que foram detidas duas pessoas na Pontinha, em Odivelas, mas sem especificar o motivo da detenção. A mesma força policial confirmou ter "várias dezenas" de pessoas "prestes a ser identificadas no âmbito das investigações em curso".

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil avançava, cerca das 22h, no site mais de uma dezena de ocorrências relativas a “detritos” nos distritos de Lisboa e Setúbal, nomeadamente em Queluz, Alfragide, Camarate, Carcavelos, Carnide , Mina de Água, Corroios, Caparica e Moita.

Os bombeiros de Queluz também foram chamados para combater um incêndio na Praceta Henrique Pousão, zona esta que conta com a presença da Unidade Especial da Polícia, avança o Observador. O fogo terá sido posto em contentores, mas apresentava algum perigo devido aos carros estacionados nas imediações.

Desde a noite de segunda-feira foram registados desacatos no Zambujal e, já na terça-feira, noutros bairros da Área Metropolitana de Lisboa, onde foram queimados dois autocarros, automóveis e caixotes do lixo, e detidas três pessoas. Dois polícias receberam tratamento hospitalar devido ao arremesso de pedras e dois passageiros dos autocarros incendiados sofreram esfaqueamentos sem gravidade.

Odair Moniz, de 43 anos, foi baleado por um agente da PSP na madrugada de segunda-feira, no Bairro da Cova da Moura, e morreu pouco depois, no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. Segundo a PSP, o homem pôs-se “em fuga” de carro depois de ver uma viatura policial e “entrou em despiste” na Cova da Moura, onde, ao ser abordado pelos agentes, “terá resistido à detenção e tentado agredi-los com recurso a arma branca”.

A associação SOS Racismo e o movimento Vida Justa contestaram a versão policial e exigiram uma investigação “séria a isenta” para apurar “todas as responsabilidades”, considerando que está em causa “uma cultura de impunidade” nas polícias.

A Inspecção-Geral da Administração Interna abriu um inquérito urgente e também a PSP anunciou um inquérito interno, enquanto o agente que baleou o homem foi constituído arguido. com Lusa