A vitória da direita: equivaler o 25 de Novembro ao 25 de Abril

PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega aprovaram a realização do modelo proposto para a realização de uma sessão solene dedicada ao 25 de Novembro, com tempos de intervenção ligeiramente inferiores ao das cerimónias do 25 de Abril. No entanto, tal como acontece com a sessão solene do 25 de Abril, também na sessão do 25 de Novembro haverá honras militares e hino nacional. Faz sentido equivaler estas duas datas da mesma forma na Assembleia da República?

