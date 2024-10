Racismo na polícia: a realidade que Governo e Moedas ignoram

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, aproveitou a crise de segurança pública dos últimos dias para assinalar um “sentimento de insegurança” que diz existir “em toda” a cidade e insistiu que há falta de meios. Mas Carlos Moedas parece olhar só para parte do problema...

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.