PS vai votar contra descida do IRC na especialidade. Medida fica nas mãos do Chega

Os deputados do Partido Socialista vão votar contra, na fase da especialidade, o artigo que prevê a descida, em 2025, de 21 para 20% da taxa geral de IRC, apurou o PÚBLICO. O PS comprometeu-se a viabilizar o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) na generalidade e, depois, na votação final global, mas os socialistas não irão ajudar o Governo a baixar o imposto sobre as empresas – assim, para o conseguir, a Aliança Democrática precisará do Chega.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt