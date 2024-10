Dos medicamentos ao CSI: as medidas do PS que Governo anunciou como suas

Desde que tomou posse, o executivo AD tem sido acusado de anunciar como suas medidas do PS. Este fim-de-semana, Montenegro voltou a fazê-lo com uma medida de Costa, que já está em vigor desde Março.

No encerramento do Congresso do PSD, Luís Montenegro apresentou ao país sete novas decisões. Porém, entre as medidas para o futuro está pelo menos uma que não é nova: um novo programa de dispensa de medicamentos hospitalares, abrangendo 150 mil utentes. Uma medida que foi aprovada pelo Governo de António Costa, quatro dias depois das eleições legislativas de Março. Mas este não é caso único. Há mais situações em que o Governo apresentou como suas propostas que têm carimbo do PS.