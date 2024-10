Iniciativa Liberal anuncia voto contra o Orçamento do Estado na generalidade

Rui Rocha revelou, esta quinta-feira, na Assembleia da República, que a IL vai votar contra, na generalidade, a proposta do Governo, que “poderia ter sido apresentada pelo PS”.

A Iniciativa Liberal anunciou que irá votar contra, na generalidade, a proposta de Orçamento do Estado para 2025, deixando o aviso de que dificilmente o sentido de voto poderá ser outro aquando da votação final global. Em declarações aos jornalistas, esta quinta-feira, na Assembleia da República, Rui Rocha voltou a considerar que o documento entregue pelo Governo "poderia ter sido apresentado pelo PS" e, por isso, os liberais só poderiam votar contra.

Esta "foi uma decisão pacífica", "muito rápida" e "unânime dentro do grupo parlamentar", disse Rui Rocha, depois de os liberais terem estado reunidos na manhã desta quinta-feira para decidir o sentido de voto do partido na votação na generalidade, agendada para 31 de Outubro.

Questionado pelos jornalistas sobre se seria possível a IL alterar o seu sentido de voto na votação final global (a 29 de Novembro), o líder dos liberais assumiu ter "enormíssimas dúvidas" de que tal possa acontecer, mas não quis ser "definitivo", referindo, contudo, que o partido está disponível para apresentar propostas na fase de especialidade.

A proposta de Orçamento do executivo revela "falta de ambição reformista", justificou o presidente da Iniciativa Liberal, sustentando que "todos os indicadores" levaram os liberais a emitir "um juízo negativo".

O documento "poderia ter sido apresentado pelo PS", atirou Rui Rocha, acompanhado por outros deputados da IL.

"O país precisa de mudança", defendeu o presidente dos liberais, argumentando que este Orçamento funciona numa lógica de continuidade face às medidas socialistas.

Considerando que o Governo está "completamente encostado" ao PS, Rui Rocha acusou o executivo de defraudar as expectativas de quem votou na Aliança Democrática.

A Iniciativa Liberal assume-se como o único partido capaz de "puxar o país para uma alternativa", com uma "visão reformista do país", sustentou o também deputado, acrescentando que a IL já apresentou quase "40 propostas" para o OE2025.

Os liberais já tinham anunciado que o executivo não poderia contar com o seu voto favorável ao Orçamento, tendo, no entanto, deixado em aberto se a bancada da IL votaria contra ou se optaria pela abstenção. Depois de ter estado em cima da mesa uma eventual coligação entre a IL e a AD na sequência das legislativas antecipadas de Março, com este voto contra os liberais afastam-se da governação liderada por Luís Montenegro.

Há muito que os liberais têm vindo a criticar o Governo, acusando o executivo de estar próximo das medidas socialistas. Na rentrée do partido, Rui Rocha chegou mesmo a dizer que o Governo é “toranja: laranja por fora, mas rosa por dentro”.

O Orçamento do Estado para 2025 tem a viabilização garantida, uma vez que a abstenção do PS, proposta pelo líder Pedro Nuno Santos e aprovada por unanimidade pela Comissão Política do partido, é suficiente para que o documento passe na Assembleia da República. PCP, Bloco de Esquerda, Livre, PAN e Chega já anunciaram o voto contra.

Notícia actualizada com mais declarações e novo título, que passou a incluir que o voto contra anunciado é na generalidade