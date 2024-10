Governo está “a ouvir” protestos, partidos criticam Chega por “incitamento” ao ódio

Os desacatos e protestos desencadeados pela morte de Odair Moniz, de 43 anos e morador no Bairro do Zambujal, na Amadora, estenderam-se a outros bairros da Área Metropolitana de Lisboa, provocaram um ferido grave e estão a preocupar os partidos. O Governo tem insistido que o "exercício de violência" está a ser conduzido "por uma minoria", e promete aplicar "um reforço de meios, gradual e contínuo, dentro de uma lógica de proporcionalidade" para que as "manifestações de violência" terminem. Entretanto, há já duas manifestações marcadas para sábado, em Lisboa, à mesma hora e com a Assembleia da República como destino final do percurso: de um lado a manifestação marcada pelo movimento Vida Justa, para reclamar justiça pela morte do homem baleado, do outro (e marcada depois) a manifestação agendada pelo Chega "em defesa da polícia". Partidos unem-se nas críticas ao Chega por incitamento ao ódio.

