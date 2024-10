Reino Unido vai proibir vapes a partir de Junho para combater o consumo entre os jovens

O consumo destes cigarros electrónicos está a aumentar entre menores apesar de a venda ser ilegal. As autoridades de saúde britânicas acreditam que os sabores frutados incentivam à compra.

A venda de vaporizadores descartáveis (ou vapes) vai ser proibida em Inglaterra a partir de Junho de 2025, anunciou o Governo britânico esta quinta-feira, dia 24 de Outubro. A medida tem como objectivo minimizar os problemas ambientais e os níveis crescentes de consumo de tabaco entre os mais novos.

Segundo o Governo do país, a venda de vapes no Reino Unido tem crescido exponencialmente na última década, com quase uma em cada dez pessoas a comprar e a utilizar estes cigarros electrónicos.

Os que são a favor destes produtos alegam que podem ajudar as pessoas a deixar de fumar. As autoridades de saúde pública, por outro lado, estão preocupadas com o facto de os designs coloridos e sabores frutados destas canetas poderem captar a atenção dos menores.

De acordo com um inquérito realizado em 2024 pela instituição de solidariedade social Acção sobre o Tabagismo e a Saúde (ASH, na sigla original), cerca de um em cada cinco jovens com idades entre os 11 e os 17 anos admitiu ter experimentado um vape. É ilegal vender cigarros electrónicos com nicotina a menores de 18 anos.

O plano para proibir os vapes foi inicialmente apresentado em Janeiro pelo anterior Governo britânico, juntamente com uma medida destinada a proibir a compra de cigarros por menores de 15 anos — uma das regras antitabaco mais rigorosas do mundo.

Agora, o Governo de Keith Starmer planeia também aplicar uma nova lei sobre o tabagismo, como parte daquilo a que apelidou de “a maior intervenção de saúde pública numa geração” para proteger os jovens de ficarem viciados em nicotina.

"A proibição dos vapes não só vai proteger o ambiente, como também vai reduzir o interesse dos jovens pelas canetas e mantê-las fora das mãos dos jovens mais vulneráveis", afirmou o vice-ministro britânico da Saúde Pública e Prevenção, Andrew Gwynne.

Segundo o Governo britânico, em 2023, quase cinco milhões de vapes foram atirados para o chão ou para o lixo todas as semanas. Acabam depois em aterros ou são incinerados, representando um risco de incêndio devido às baterias de iões de lítio que têm na sua composição.

Sobre o tema, a ASH apelou a um equilíbrio na proposta de lei relativa ao tabaco e aos cigarros electrónicos para que a medida não prejudique o papel dos vapes como ajuda para os fumadores de tabaco.