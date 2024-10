“Os pobres estão mais pobres.” Os números que fazem soar o alarme foram de novo tema pelo Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, no passado dia 17 de outubro, e esta expressão consta mesmo na publicação da Pordata: uma súmula cruel, mas mais cruel é a realidade por detrás.

A taxa de risco de pobreza subiu, sobretudo entre as crianças, e verificou-se o maior aumento da intensidade de pobreza da década. Também aqui a vulnerabilidade das crianças vem ao de cima, dado que não é novo – em Portugal, as crianças e os idosos estão sempre no topo, bem como as famílias monoparentais. Em Portugal, a intensidade da pobreza está abaixo da média europeia, mas a intensidade da pobreza nas crianças fica acima, o que significa que, mesmo comparativamente, temos um problema grave e estrutural na forma como estamos a abordar este tema na infância.

Os indicadores de pobreza são valores relativos, e nunca podemos deixar de ter isso em conta. Ser pobre na Suíça não é o mesmo que ser pobre em Portugal. Com as crescentes falhas dos serviços públicos, todo o fenómeno da pobreza assume uma gravidade maior. Pobreza na infância, num país onde a escola pública não é o motor eficaz do elevador social, o que implica um maior risco de reprodução social. Pobreza na velhice, num país com pouco mais de dez por cento de respostas sociais, incluindo acompanhamentos domiciliários, resulta muitas vezes numa velhice com pouca dignidade. Um país desestruturado na sua capacidade de crescer, de gerar riqueza e aumentar a produtividade não consegue pagar bons salários e tem 10% da população que trabalha em estado de pobreza.

No início do ano foram apresentados os resultados do inquérito sobre habitação, salientando-se o aumento da privação habitacional severa e que as despesas com habitação são um forte constrangimento, mas diria que esse é um tema amplamente falado na comunicação social. Um outro tema transversal, mas despercebido, é a incapacidade financeira para manter a casa adequadamente aquecida: Portugal tem a percentagem mais alta da UE em pobreza energética, com o chocante valor de 20% (relatório sobre o estado da União da energia de 2023).

Quando se fala de pobreza, é sobretudo o conceito de pobreza monetária que domina a discussão, mas o Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (Icor) tem indicadores complementares, com dados assustadores. A pobreza não se resume apenas a baixos rendimentos, mas inclui a (in)capacidade financeira para adquirir bens essenciais, para fazer face a uma despesa inesperada, para pagar uma prestação, e até para fazer uma refeição quente (2% a 3% da população não tem essa capacidade).

A estes dados cruéis importa acrescentar mais uma dimensão: presume-se que a população tem acesso a bens e serviços essenciais, como a saúde. Infelizmente, o pressuposto falha – estando em curso uma recuperação de listas de espera na saúde, de consultas e cirurgias. A realidade dos últimos anos, pré-pandemia e agravada por esta, é de desigualdade no acesso aos cuidados de saúde, e isso tem agravado a espiral de pobreza. Paralelamente, verificamos alguns fatores externos positivos, como a descida das taxas de juro, e internos, como novas políticas públicas para a educação que abrem perspetivas de melhoria. Mas é urgente e imperativo acelerarmos em diversas outras frentes.

Não se fala de pobreza sem falar no impacto que as prestações sociais têm na sua redução. Isso será sempre importante, mas, nestas discussões falta muitas vezes coragem: para se falar de pobreza, tem de se falar de riqueza, e não é apenas por ser um indicador relativo. É que a superação da pobreza requer mais do que apenas redistribuição; mais do que um jogo de soma nula– temos de fazer crescer o nível de riqueza, para que o patamar mínimo seja mais alto. Um país que quer reduzir a pobreza de forma sustentável precisa de investir em educação, precisa de foco em inovação e no aumento da competitividade e, indiscutivelmente, de criar riqueza. Ficarmos mais pobres não pode ser uma opção.

