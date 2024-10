O que importa a saúde quando se pode vender mais?

São duas notícias que apareceram quase em simultâneo. Uma dá conta das declarações do ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, defendendo a decisão do Governo de não aumentar os impostos sobre as bebidas açucaradas (deixemos por agora a questão do vinho e a do tabaco, que dariam outro artigo), e argumentando que “a água em excesso também faz mal”.

A outra notícia informa-nos que, entre Janeiro e Agosto, os portugueses gastaram 9,6 milhões de euros em medicamentos para tratar a obesidade e que os medicamentos para tratamento de diabéticos tipo 2, que ajudam a perder peso de forma rápida, são cada vez mais consumidos em Portugal. Dois destes medicamentos, o Ozempic e o Trulicity, no mesmo período do ano “custaram ao Estado 26,1 milhões de euros e 23,4 milhões de euros, respectivamente, pois são comparticipados a 90%”.

O Governo parece ter optado por uma estranha equação: protegendo os interesses comerciais de determinados sectores, recusa adoptar uma medida que poderia reduzir o alastramento de uma doença que custa milhões aos cofres nacionais.

A obesidade é uma doença e está-se a alastrar de forma preocupante por praticamente todo o mundo desenvolvido e, naturalmente, também em Portugal, onde há dois milhões de obesos (houve mais do que uma duplicação nos últimos dez anos). Mesmo que, como muitos argumentam, não caiba ao Estado dizer-nos o que devemos ou não comer, parece raiar a irresponsabilidade ver uma doença atingir um número cada vez maior de pessoas e não avançar com uma medida (ou mais do que uma) que poderia atenuá-la.

Que argumento económico pode ter um peso maior do que este: há uma geração de crianças e adolescentes que está a ficar doente em grande parte pelo tipo de alimentos que consome, ultraprocessados, cheios de açúcar, sal e gordura, além de uma série de aditivos cujas consequências para a saúde ainda não são inteiramente conhecidas, mas relativamente aos quais há crescente evidência de que são nocivos.

Não é responsabilidade do Estado fazer tudo ao seu alcance para evitar isso? Seja adoptar um sistema de informação nas embalagens (o famigerado Nutri-Score foi abolido, e agora?), seja adoptar uma política fiscal que combata aquilo a se convencionou chamar um “ambiente obesogénico” onde o acesso a alimentos prejudiciais à saúde é cada vez mais facilitado? E não, as campanhas de sensibilização não são suficientes.

Cada vez mais se aceita a ideia de que perder peso não é apenas uma questão de força de vontade ou de fazer ginástica. Ignora-se ainda até que ponto os alimentos ultraprocessados podem criar adição, semelhante à do álcool ou do tabaco, mas já existem estudos que apontam nesse sentido, o que choca com o argumento do ministro da Agricultura de que “tem de haver moderação”.

O problema é muito mais vasto e tem a ver com uma oferta alimentar perigosa para a saúde e que vai substituindo uma alimentação saudável. É um problema de saúde pública do qual o Estado não deveria demitir-se. E não faz sentido continuar a deixar o problema descontrolado na origem porque surgiram medicamentos “milagrosos” para tratar a obesidade. A comida que nos deixa doentes é muito barata (mas muito lucrativa para quem a produz), mas os medicamentos para nos curar são muito caros.

E se o argumento da preocupação com a saúde não for suficiente, use-se então o argumento económico. O Estado – ou seja, todos nós – gasta milhões para tratar os muitos problemas de saúde que decorrem do excesso de peso e obesidade (estamos a falar de diabetes, cancros, problemas cardíacos e outros), numa fase em que muitas vezes é demasiado tarde e pode-se apenas tentar minimizar os danos já sofridos pelo doente. Tudo para proteger os lucros da indústria alimentar? Vale a pena?