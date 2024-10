EEA Grants: 30 anos de desenvolvimento sustentável em Portugal

Celebram-se, em 2024, os 30 anos dos EEA Grants em Portugal. Em 1994, entrou em vigor o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, assinado entre os Estados-membros da UE e três Estados EFTA (Noruega, Islândia e Liechtenstein), integrando-os no mercado interno da União Europeia.

Criado com dois objetivos centrais – reduzir as disparidades económicas e sociais no Espaço Económico Europeu e fortalecer as relações bilaterais entre os países envolvidos –, os EEA Grants têm sido, para Portugal, um importante pilar na consolidação de relações estratégicas. O impacto dos EEA Grants em setores-chave no nosso país é incontestável: foram apoiados mais de 800 projetos e investidos mais de 630 milhões de euros, ao longo de cinco Mecanismos Financeiros.

O atual Mecanismo, dotado de 102,7 milhões de euros, contempla áreas prioritárias como o crescimento azul, o ambiente, a cultura, a igualdade de género e o apoio à sociedade civil. Paralelamente, o Fundo de Relações Bilaterais tem fomentado a cooperação em áreas de interesse comum, reforçando as relações entre Portugal e os países parceiros.

Em 30 anos, o apoio dos EEA Grants a Portugal foi fundamental em setores prioritários. No crescimento azul, o financiamento potenciou mais desenvolvimento sustentável, inovação marítima, literacia oceânica e, ainda, criado emprego. Na área do ambiente, o seu impacto foi visível em projetos promotores da economia circular e da descarbonização da sociedade.

Na cultura, apostou-se na preservação do património cultural e na promoção de atividades artísticas. Os EEA Grants contribuíram também para uma sociedade mais justa e inclusiva, designadamente no combate à violência doméstica ou de género e com iniciativas para a conciliação entre a vida pessoal, profissional e familiar.

Um dos aspetos mais notáveis dos EEA Grants é o seu contributo para o fortalecimento das relações bilaterais entre Portugal e os países parceiros. O Fundo de Relações Bilaterais promove a partilha de conhecimento e boas práticas em áreas como a inovação, a energia sustentável, a cultura ou a saúde.

Os impactos destes projetos perduram no tempo e acrescentam valor, abrindo portas para novas oportunidades de colaboração e financiamento nacional e internacional.

À medida que o atual ciclo termina e nos preparamos para o próximo Mecanismo Financeiro, o desafio será expandir, ainda mais, o seu impacto positivo. O novo ciclo, com uma alocação total de 3,2 mil milhões de euros, dos quais 126,3 milhões de euros previstos para Portugal, representa uma oportunidade crucial para desenvolver novos projetos em áreas como a transição para uma economia verde, a promoção dos direitos humanos ou a inclusão social.

O futuro dos EEA Grants em Portugal é, assim, promissor. Continuarão a ser prioridades a adaptação às alterações climáticas, o fortalecimento das instituições democráticas e a promoção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Portugal destaca-se como um parceiro exemplar e o próximo ciclo será uma oportunidade para consolidar os progressos alcançados e superar novos desafios.

Em linha com os últimos 30 anos, é nosso objetivo que os EEA Grants continuem a ser uma importante alavanca para o desenvolvimento sustentável de Portugal. Desta forma, o seu legado contribuirá decisivamente para uma Europa mais verde, competitiva e inclusiva.

A autora escreve segundo o novo acordo ortográfico