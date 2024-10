Prémio Sakharov: “É um momento-chave para evitar a normalização da situação na Venezuela”

O reconhecimento do papel de Edmundo González Urrutia e María Corina Machado na luta pela democracia e pelos direitos humanos na Venezuela pelo Parlamento Europeu tem um “importante valor simbólico”, tanto no plano interno, como no internacional, para ajudar a “evitar a normalização da situação” naquele país latino-americano. Numa declaração ao PÚBLICO sobre a atribuição do Prémio Sakharov para a Liberdade do Pensamento, a chefe da Missão da ONU para a Venezuela, Marta Valiñas, salienta o “momento-chave” deste reconhecimento.

