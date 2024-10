Prémio Sakharov atribuído a Edmundo González e María Corina Machado

Os líderes da oposição da Venezuela, Edmundo González e María Corina Machado, são os vencedores do prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento, atribuído pelo Parlamento Europeu em homenagem ao seu contributo para a defesa dos direitos humanos.

Edmundo González, que actualmente se encontra exilado em Espanha, liderou a candidatura da oposição nas eleições presidenciais de 28 de Julho, depois de a ex-deputada María Corina Machado ter ficado impedida de concorrer, na sequência de uma decisão do Supremo tribunal Federal que a proibiu de exercer cargos públicos.

É a segunda vez que o prémio Sakharov reconhece a oposição ao regime do Presidente Nicolás Maduro, na sequência de eleições que não foram consideradas justas e transparentes, e cujos resultados não foram reconhecidos pelos Estados-membros da União Europeia.

Em 2017, o galardão distinguiu os membros da Assembleia Nacional venezuelana, na pessoa do seu presidente, Julio Borges, bem como todos os presos políticos listados pelo Fórum Penal Venezuelano, representados por Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos e Andrea González, pela sua coragem “na busca da liberdade e prosperidade” no seu país.

Além dos líderes da oposição da Venezuela, nomeados pelas bancadas do Partido Popular Europeu e dos Conservadores e Reformistas Europeus, a lista de finalistas do prémio Sakharov de 2024 incluía as co-fundadoras israelita e palestiniana das organizações de defesa da paz “Mulheres que promovem a paz” e “Mulheres do Sol”, Yael Admi e Reem Hajajreh; e o ambientalista e activista anti-corrupção do Azerbaijão, Gubad Ibadoghlu, que se encontra em prisão domiciliária no seu país.

A israelita Yael Admi, e a palestiniana Reem Hajajreh, co-fundadoras das organizações “Mulheres que promovem a paz” [Women Wage Peace] e “Mulheres do Sol” [Women of the Sun], respectivamente, foram nomeadas pelos grupos dos Socialistas & Democratas e os liberais do Renovar a Europa.

Gubad Ibadoghlu foi nomeado pelo grupo dos Verdes. Os dois grupos de extrema-direita no Parlamento Europeu, os Patriotas pela Europa e a Europa das Nações Soberanas, indicaram o nome do controverso empreendedor Elon Musk, dono da SpaceX, da Tesla e da rede social X (antigo Twitter) para o prémio que homenageia a luta pelos direitos humanos, mas a sua nomeação não foi apoiada por mais eurodeputados e ficou pelo caminho na votação das comissões de Negócios Estrangeiros e Desenvolvimento que escolhem a lista final de candidatos.