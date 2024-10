Israel está a “tentar reescrever as regras” no Médio Oriente para marginalizar a ONU

A 7 de Outubro, quando se cumpria um ano desde os brutais ataques do Hamas contra comunidades israelitas e da devastadora guerra lançada então por Israel contra Gaza, o comissário-geral da Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos, Philippe Lazzarini, lembrou que mais de 220 funcionários da UNRWA na Faixa de Gaza foram mortos nesse período. Na madrugada desta quarta-feira, morreu mais um, quando o camião em que seguia, com o logótipo da agência, foi atingido a tiro por militares israelitas em Khan Younis, no sul do enclave palestiniano.

