STCP realiza testes no canal da Boavista, mas operação provisória terá de esperar

Autocarros ensaiam velocidade comercial e frequência para fazer passar linha 203 temporariamente pela via dedicada do metrobus. Serviço só avança com parecer de grupo da Assembleia Municipal do Porto.

É mais um passo, mas ainda não há fim à vista. Na próxima semana, a Sociedade da Transportes Colectivos do Porto (STCP) vai testar o canal de metrobus da Avenida da Boavista com “autocarros standard”, para verificar velocidade comercial e frequência, adiantou fonte oficial da empresa ao PÚBLICO.

Este ensaio, que decorrerá durante a noite, é uma consequência do relatório e das questões levantadas pelo Grupo de Trabalho para Acompanhamento do Investimento de Transporte Público (GT-AITP) da Assembleia Municipal do Porto.

Embora a empreitada para instalar o canal de metrobus em parte da Boavista esteja concluída, os veículos dedicados para operar o sistema – com portas à esquerda, para aceder às paragens no centro da avenida e movidos a hidrogénio – ainda vão demorar a chegar. A Metro do Porto, responsável pela contratação, já disse que só deveriam chegar em Abril de 2025, estando a fazer esforços para antecipar a recepção de alguns veículos para o final de 2024.

Assim, a STCP tinha levantado a possibilidade de, ainda que de forma provisória, utilizar o canal instalado para operar a linha 203, com os “autocarros standard”, com portas à direita, a mudar de via antes das paragens.

Após o ensaio para testar “potenciais ganhos de tempo de circulação face à situação actual da linha 203, bem como o possível aumento de frequência nesta linha”, refere a STCP, a solução fica sujeita ao parecer do grupo de trabalho da GT-AITP.

Aumentar

Até porque esta operação provisória não traz apenas vantagens: significa a perda de duas paragens no sentido Casa da Música - Castelo do Queijo (António Cardoso e Foco) e de três paragens no sentido inverso (além das duas anteriores, também a Marechal Gomes da Costa fica sem serviço).

Se o parecer for positivo, a operação pode avançar, mas ainda não há data para que tal aconteça, referiu fonte oficial da STCP. Os veículos aguardam também ainda a instalação do equipamento que permitirá activar a semaforização prioritária para o transporte público.

A empresa refere que “estes testes serão efectuados com dois autocarros standard eléctricos da STCP, que farão os percursos Praça do Império/Rotunda da Boavista e Rotunda da Boavista/Praça do Império”, pelo “canal existente na Avenida da Boavista, de modo a testar as condições de circulação e operação”.

O exercício será feito em articulação com a Metro do Porto e recurso a veículos da marca Zhongtong, que têm capacidade para 87 passageiros. Os veículos encomendados para operar o sistema de Bus Rapid Transit (BRT) terão capacidade para 133 pessoas.

“Importa recordar que a possível passagem da Linha 203 pelo canal BRT, será sempre uma medida provisória, que visa optimizar a utilização das infra-estruturas existentes até à entrega, por parte da Metro do Porto, dos veículos que possibilitarão a operação do metrobus”, sublinha a STCP.