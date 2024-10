Reflorestação do Pinhal de Leiria? Há dúvidas sobre os 70% anunciados pelo ICNF

Sete anos depois do fogo que consumiu 86% do Pinhal de Leiria, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) garante que a recuperação está no bom caminho. Questionado pelo PÚBLICO, revela que até ao momento, de um total de 9475 hectares de área ardida em 2017 “encontram-se recuperados, no âmbito dos vários projectos de investimento, cerca de 6534 hectares, o que representa uma área de aproximadamente 69%”. E dessa área recuperada “cerca de 20% foi efectuada através de aproveitamento de regeneração natural e 80% com recurso a arborizações”. Ora, é precisamente na plantação que se levantam as dúvidas para autarcas e ambientalistas.

