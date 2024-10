Pescadores de Pedrouços recebem ultimato para saírem e darem lugar ao Ocean Campus

Dezena e meia recusa-se a deixar pavilhão onde se construirá Hub do Mar, por considerar os abrigos provisórios inadequados. Administração do Porto de Lisboa ameaça com “uso da força” para os despejar.

O futuro próximo é para Diogo Ferreira tão incerto e instável quanto a agitação marítima que, em plena Doca de Pedrouços, ao final da manhã de um dia de semana, faz vogar de forma vigorosa o barco Francisca I, complicando-lhe a tentativa de garantir a atracagem após mais uma jornada na faina. Ao apelo do PÚBLICO, cá de cima, para conversar sobre a situação dos pescadores daquele porto, acena afirmativamente com a cabeça, antes de garantir a amarração da embarcação e subir, pé ante pé. “Estão a querer empurrar-nos daqui. Têm de nos dar o mínimo de condições. Só saímos daqui com um papel assinado”, afirma o homem, que trabalha juntamente com o pai, detentor de seis embarcações.