Distúrbios nos bairros da Grande Lisboa: que revolta é esta?

Neste P24, ouvimos Rui Costa Lopes, psicólogo social e investigador principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

Vários detidos e feridos, autocarros e viaturas incendiadas. A morte de um homem baleado pela PSP, na Cova da Moura, na Amadora, desencadeou uma vaga de protestos e de vandalismo em várias zonas da Grande Lisboa. Odair Moniz era um cidadão cabo-verdiano, de 43 anos, residente no bairro do Zambujal, que foi mortalmente alvejado após uma perseguição policial.

A PSP garante que a vítima resistiu à agressão e que tentou agredir os polícias com uma arma branca, pelo que um dos seus agentes se viu na necessidade de disparar. Os moradores do bairro e associações anti-racistas criticam o uso da violência policial.

A Inspecção-Geral da Administração Interna abriu um inquérito disciplinar com carácter de urgência e o agente foi constituído arguido depois de ouvido pela Polícia Judiciária, indiciado por homicídio.

Os estereótipos sobre a associação entre bairros problemáticos e bairros habitados por minorias étnicas contribuem para uma intervenção policial discriminatória?

O convidado deste episódio chama-se Rui Costa Lopes e é psicólogo social e investigador principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Preconceito e Discriminação em Portugal é o nome do seu último livro, lançado pela Fundação Francisco Manuel do Santos.

