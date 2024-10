Liam Payne planeava casar-se ou ficar noivo no próximo ano, diz a namorada

Liam Payne (1993-2024) planeava casar-se com Kate Cassidy no próximo ano. Quem o diz é a própria, numa nota publicada no Instagram, onde partilha um bilhete que o namorado lhe escreveu. “"Há algumas semanas, sentámo-nos lá fora numa bela noite a planear a nossa vida juntos. Mantenho o teu bilhete por perto, apesar de me teres dito para não olhar para ele. Dizia: 'Eu e a Kate vamos casar dentro de um ano/ficar noivos e juntos para sempre'”, partilha a influencer.

Uma semana depois de o cantor dos One Direction ter sido encontrado morto em Buenos Aires na Argentina, Kate Cassidy prestou um novo tributo ao namorado ao publicar uma série de fotografias de ambos, incluindo do bilhete escrito pelo companheiro. “Liam, eu sei que vamos ficar juntos para sempre, mas não da forma que tínhamos planeado. Tu estarás sempre comigo. Ganhei um anjo da guarda”, escreve.

Este é o segundo comunicado de Kate Cassidy em reacção à morte do namorado, depois de uma primeira reacção mais curta publicada nas stories do Instagram no fim-de-semana, em que pedia espaço para fazer o luto de forma privada. “O meu coração está despedaçado de uma forma que não consigo pôr em palavras. Gostava que pudesses ver o enorme impacto que tiveste no mundo, mesmo que ele esteja tão sombrio neste momento. Trouxeste tanta felicidade e positividade a toda a gente”, lamenta nesta quarta-feira.

Apesar de já ter tido algum tempo para processar a notícia, Kate confessa que ainda não conseguiu “mentalizar-se” que Liam não estará mais presente. “Estou a lutar para descobrir como viver num mundo sem ti ao meu lado. Juntos, voltámos a ser crianças, encontrando sempre alegria nas coisas mais pequenas”, reaviva. E desabafa: “Parece que perdi a melhor parte de mim.”

A nota termina com uma mensagem para Liam, a quem elogia “a alma bondosa”, prometendo: “Vou amar-te para o resto da minha vida e mais além, levando os nossos sonhos e memórias comigo para onde quer que vá. Para sempre tua, Katelyn.”

Kate Cassidy tinha estado com Liam Payne na Argentina durante algumas semanas, mas regressara aos EUA alguns dias antes da morte do namorado, o que levou a uma onda de críticas na Internet por parte dos fãs, criticando-a por não ter estado com o companheiro mais tempo.

Liam Payne tinha um filho, Bear, de 7 anos, fruto da relação com Cheryl Cole, que pediu privacidade em nome do bem-estar da criança. “O que mais perturba o meu espírito é que, um dia, Bear terá acesso aos relatos abomináveis e à exploração mediática a que assistimos nos últimos dois dias. Parte-me ainda mais o coração saber que não o posso proteger disso no seu futuro”, escreveu no final da semana passada no Instagram.

O corpo de Liam Payne continua em Buenos Aires, enquanto terminam os últimos exames para o relatório final da autópsia. O pai do artista, Geoff Payne, levará o corpo para o Reino Unido, mas o processo de repatriamento pode levar até 15 dias.

A autópsia parcial revelou a presença de “cocaína rosa”, uma mistura de drogas que inclui metanfetamina, cetamina e MDMA, no corpo de Liam Payne, que tinha 31 anos. Também foram detectados crack e benzodiazepinas. Apesar de ter estado com prostitutas várias horas no dia em que morreu, Payne estaria sozinho no momento em que caiu da varanda do quarto no hotel e sofreu “traumas múltiplo” e “hemorragia interna e externa”.