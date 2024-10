Beyoncé junta-se a Kamala Harris no comício de Houston desta sexta-feira

Queen Bey está a tomar partido. A cantora Beyoncé concordou em aparecer num comício, nesta sexta-feira, em Houston, Texas, com a candidata democrata Kamala Harris, juntamente com a sua mãe, Tina Knowles, e o ícone da música country Willie Nelson.

A revelação foi feita ao The Washington Post por pessoas familiarizadas com o planeamento da campanha de Harris, que falaram sob condição de anonimato para antecipar a presença que não foi anunciada publicamente.

A aparição põe fim a meses de especulação sobre se Beyoncé apoiaria formalmente e participaria na campanha de Harris. Há muito que ela é vista como uma das potenciais agentes de maior impacto para Harris, juntamente com a estrela pop Taylor Swift, que apoiou a actual vice-presidente em Setembro.

Mas Beyoncé já fazia parte da campanha democrata ainda antes desta iniciativa: há muito que Harris usa Freedom, uma canção da artista vencedora de 32 Grammys, como música de apresentação em comícios.

A lista de celebridades que apoia Kamala Harris é extensa, incluindo, além de Beyoncé e Taylor Swift, a apresentadora Oprah Winfrey, o actor George Clooney ou os músicos Bruce Springsteen e Rufus Wainwright.

Já Donald Trump conta com o apoio do lutador de wrestling Hulk Hogan, o cantor Kid Rock, o artista do country Jason Aldean, o radialista e humorista Russell Brand ou a socialite Amber Rose.

* com PÚBLICO