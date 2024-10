A Melhor Padeira do Mundo é portuguesa: Elisabete Ferreira, de Gimonde a Veneza são muitos pães

A mestre do Pão de Gimonde, Bragança, é a primeira mulher a receber a distinção da União Internacional de Panificação e Pastelaria. Uma arte familiar agora nas bocas do mundo.

Elisabete Ferreira, directora executiva do Pão de Gimonde, uma padaria no município de Bragança, foi distinguida como a Melhor Padeira do Mundo pela União Internacional de Panificação e Pastelaria (UIBC).

A padeira recebeu o prémio esta semana, numa cerimónia realizada esta terça-feira em Veneza, Itália. “Gosto, paixão e prazer”, disse à Fugas, são os ingredientes do seu trabalho.

Elisabete Ferreira, 46 anos, declarada World Baker of the Year, conquistou a distinção, segundo a UIBC, pela sua contribuição para o sector e por dedicar-se tanto à preservação das técnicas tradicionais como à inovação.

A padeira cresceu no negócio familiar, vendo os seus pais dedicarem-se à confecção de pão e acabando por também ela dedicar-se a esta arte e negócio.

Com mais de três décadas de experiência, torna-se assim a primeira mulher a receber a distinção. Esse detalhe leva a profissional a sentir que está a “dar voz e rosto a muitas mulheres que fazem esta profissão”.

Foto Elisabete Ferreira na sua Padaria Pão de Gimonde Anna Costa

Um dos seus grandes objectivos, realça, passa por “colocar o pão no centro da mesa”, fazendo questão de relembrar que não se trata de um alimento só para acompanhar refeições, mas sim de "um superalimento".

Além de se dedicar ao negócio familiar, Elisabete Ferreira é presidente do Club Richemont Portugal, onde se dedica à partilha do seu conhecimento e experiência, particularmente com universidades, participando em vários congressos internacionais.

Para a vencedora, o prémio acaba por ser um reconhecimento de “muitos anos de dedicação e valorização de uma profissão e de um produto, o pão.

