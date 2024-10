Um recorde e uma incógnita aguardam Vitória SC na Suécia

Sete jogos nas competições europeias em 2024-25, sete triunfos. É este o registo do Vitória SC na Liga Conferência na presente temporada, um pecúlio que poderá ganhar hoje ares de recorde caso consiga impor-se ao Djurgarden, na Suécia (17h45, DAZN1). Para isso, os vimaranenses vão ter de contrariar também a incerteza, já que enfrentam um adversário em plena fase de mudança de pele.

Está a correr de feição a vida ao Vitória SC na Europa. Tem sido um longo caminho desde a fase de qualificação até à presente fase de Liga e o triunfo sobre o NK Celje, na 1.ª jornada (3-1), ajuda a reforçar a confiança. Os minhotos, que não podem contar com Jorge Fernandes e Gustavo Silva, aproveitaram o recente embate em Paços de Ferreira, da Taça de Portugal (1-3), para continuar a dar ritmo às principais unidades, descartando uma rotação muito profunda do plantel.

Em Estocolmo, a equipa orientada por Rui Borges vai enfrentar um adversário a viver uma fase bem mais avançada da temporada. O Djurgarden, quarto classificado da Liga sueca (a 11 pontos do líder, o Malmö) com 27 jornadas disputadas, empatou na primeira ronda desta Liga Conferência (1-1 em casa do LASK) e vai tentar agora ser a primeira equipa a bater o pé aos minhotos nesta competição.

Fá-lo-á, porém, num momento de transição. Depois da derrota diante do Hammarby (2-0), no passado fim-de-semana, a direcção do Djurgarden decidiu mudar de equipa técnica e apresentou anteontem Roberth Brjoknesjo, de 51 anos, como novo treinador. O sueco mostrou-se “impressionado” pela qualidade do Vitória SC nas transições e alertou para a necessidade de “dar alegria” aos jogadores nesta fase.

Para Rui Borges e restante staff português, esta mudança acarreta alguma incerteza quanto ao perfil do adversário, mas que em nada mudará a forma de actuar do Vitória SC, sólida desde o início da época. O discurso é o de lutar pelo triunfo, naturalmente, sendo que esse desfecho empurrará os vimaranenses para um recorde nacional, ao superarem as sete vitórias europeias consecutivas do Sp. Braga, em 2008-09.