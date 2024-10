Francisco J. Marques condenado a pena suspensa por violência doméstica

Ex-director de comunicação do FC Porto foi condenado a pena de prisão de três anos e seis meses por injuriar a ex-companheira e filha de ambos.

O ex-director de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, foi condenado a uma pena de prisão de três anos e seis meses, suspensa na sua execução, por injuriar a ex-companheira e a filha de ambos.

Durante a leitura da sentença, a magistrada disse “não restarem dúvidas” de que existiram dois crimes de violência doméstica.

O tribunal deu como provado que, entre Dezembro de 2021 e Fevereiro de 2022, o ex-director de comunicação do FC Porto insultou, importunou e humilhou a ex-mulher em mensagens escritas enviadas por Whatsapp e email.

Francisco J. Marques estava acusado da prática de dois crimes de violência doméstica agravados contra a sua ex-companheira e a filha, que, à data dos factos, tinha sete anos.

A investigação do caso foi desencadeada em Janeiro de 2022 após uma queixa da ex-companheira, de quem o arguido já estava separado, que foi encaminhada para o Gabinete de Atendimento e Informação à Vítima da PSP do Porto.

O ex-director de comunicação do FC Porto foi detido em Março de 2022 após a apresentação desta queixa, sendo libertado no mesmo dia após ser ouvido em tribunal. Das medidas de coacção aplicadas na altura não resultaram impedimentos à movimentação nem ao exercício de funções profissionais no clube.

Francisco J. Marques foi director de comunicação dos "dragões" até Agosto, saindo do clube após 14 de ligação – sete dos quais enquanto responsável pela comunicação.

O antigo funcionário do FC Porto saiu poucos meses após a derrota eleitoral de Jorge Nuno Pinto da Costa, com André Villas-Boas, novo presidente dos portistas, a renovar o departamento de comunicação do clube após tomar posse.