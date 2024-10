Vitória SC prolonga com recorde uma caminhada europeia perfeita

Minhotos venceram em casa do Djurgarden, na Suécia, e alcançaram o oitavo triunfo consecutivo nas provas da UEFA nesta época. Um recorde.

Oito em oito, que é como quem diz, oito vitórias em oito jogos. O triunfo obtido pelo Vitória SC em Estocolmo, nesta quinta-feira, sobre o Djurgarden (1-2), permitiu aos vimaranenses alcançarem os seis pontos em dois jogos na fase principal da Liga Conferência e, pelo caminho, derrubarem o recorde de vitórias seguidas de uma equipa portuguesa nas competições europeias.

Começaram melhor os nórdicos, subindo as linhas de pressão e procurando que o Vitória SC tivesse pouco espaço para construir, mas foi uma estratégia que durou pouco. Um susto logo nos segundos iniciais não comprometeu a estratégia vimaranense e, aos poucos, a equipa foi tomando conta das operações.

Em 4x3x3 com bola e em 4x4x2 sem ela, juntando João Mendes e Jesús Ramírez na frente, o Vitória SC só não criou mais lances de perigo porque lhe faltou algum critério quando invadia o espaço entre linhas, em especial no corredor central. Ainda assim, viu Ramírez ameaçar num bom lance individual, aos 20' (driblou dois adversários), e Alberto Baio cabecear ao poste, após canto, aos 26'.

Nenhuma das equipas parecia disposta a correr grandes riscos, mas tornava-se claro que havia ascendente português. E na segunda parte ele foi materializado com um golo tremendo de Manu Silva, a rematar de pé esquerdo, aos 58', de fora da área, para gáudio das dezenas de adeptos minhotos que se deslocaram a Estocolmo.

O mais difícil parecia ter sido alcançado, mas o futebol nem sempre é justo e, menos de cinco minutos depois, o Djurgarden respondeu na mesma moeda, com uma finalização de fora da área de Stensson, a que Bruno Varela não conseguiu responder. Responderia mais tarde o guarda-redes português, com classe, a um livre directo, pouco antes de o Vitória retomar a liderança do marcador.

Já com Nuno Santos em campo (na vaga de Telmo Arcanjo), Alberto Baio aproveitou uma distracção do quarteto defensivo sueco para ganhar a linha final e cruzar atrasado. Kaio César transformou um remate em cruzamento e, ao segundo poste, Nuno Santos cabeceou sem oposição.

O Djurgarden já tinha feito quatro alterações e procurava ganhar vantagem nos duelos, tendo ameaçado a baliza vimaranense numa segunda bola, aos 83'. Acentuou a posse, explorando essencialmente a largura e os cruzamentos para a área, mas já não conseguiu evitar o desaire, neste momento de transição interna - o quarto classificado da Liga sueca trocou há dias de treinador.

O Vitória SC fazia jus ao nome em Estocolmo, destronando o Sp. Braga da lista de recordes nacionais (em 2007-08 tinha alcançado sete triunfos seguidos na Europa) e mostrando que, passo a passo, está a ser capaz de reconstruir a sua reputação europeia.