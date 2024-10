O Espectador Desiludido ou como Joker nunca foi uma carta tão fora do baralho

1. Vídeos de resumos de jogos de futebol. Fotografias tiradas no dia anterior. Publicações de redes sociais. Notícias (!). Quando o telemóvel não chega para suster o enfado, a coisa materializa-se no ar: longos suspiros, recostares rabugentos na cadeira, um pé que bate mais audivelmente no chão da sala... Perante uma nova cena musical entre Joaquin Phoenix e Lady Gaga, a explosão, através de uma interjeição perto da fúria, ameaça. Uns quantos decidem mesmo abandonar a sala; os demais entreolham-se, mas decidem aguentar mais um pouco. Afinal, a promessa que os atraiu a Joker: Loucura a Dois (Folie à Deux no original) ainda pode vir a ser cumprida a qualquer momento.

