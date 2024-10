Sinais de fumo no Doclisboa com Marta Mateus e André Gil Mata

Dois títulos portugueses a concurso exploram os limites da não-ficção com grande talento: Fogo do Vento e Sob a Chama da Candeia.

Não é uma “invenção” de observador, é uma afirmação dos próprios programadores do Doclisboa 2024: os cineastas da “não-ficção” estão cada vez mais a recorrer às técnicas e armas da ficção para falarem do mundo. Com resultados que, na Competição Portuguesa do festival, são bem mais interessantes dos que as formas mais tradicionais.