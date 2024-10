Sexta na TV: Um piano, um boneco diabólico e a E Street Band

O dia televisivo faz-se ainda com Gravidade, Armadilha e Like a Dragon: Yakuza.

CINEMA

Gravidade

Cinemundo, 21h

Numa importante missão espacial a bordo da nave Explorer, a inexperiente Dr.ª Ryan Stone e o veterano Matt Kowalski são surpreendidos com uma explosão que os lança no espaço. No vazio, sem conseguirem contacto com a sua equipa de controlo em Houston, os dois vão lutar pela sobrevivência. E, ao mesmo tempo que lidam com traumas que marcaram as suas vidas, eles procuram reinventar-se num cenário que deixa pouco lugar à esperança… George Clooney e Sandra Bullock dão vida às duas personagens, as únicas ao longo de todo o filme. Com realização do mexicano Alfonso Cuarón e banda sonora de Steven Price, este intenso thriller psicológico de ficção científica abriu, fora de competição, a edição de 2013 do Festival de Veneza e ganhou sete dos dez Óscares para o qual foi nomeado, incluindo o de Melhor Realização.

O Piano

RTP2, 22h55

Em 1993, a Palma de Ouro em Cannes para O Piano colocaria o nome de Jane Campion na lista de incontornáveis do cinema mundial na década de 90. Melodrama passional centrado num trio amoroso composto por uma mulher surda (Holly Hunter), o seu desajeitado marido (Sam Neill) e um amante impulsivo (Harvey Keitel) na Nova Zelândia do século XIX. Jane Campion foi ainda distinguida com o prémio de melhor argumento original pela Academia de Hollywood; Holly Hunter ganhou o prémio de melhor actriz principal e Anna Paquin o de melhor actriz secundária - três das oito nomeações para os Óscares de 1994.

Armadilha

Max, streaming

Estreia. Uma mistura entre O Silêncio dos Inocentes e um concerto de Taylor Swift. É assim que M. Night Shyamalan descreve este filme. Josh Hartnett é Cooper, um pai que leva a filha, Riley (Ariel Donoghue), a um megaconcerto de Lady Raven, uma estrela pop interpretada por Saleka Shyamalan (filha do realizador). Só que Cooper é um assassino em série e todo o concerto é uma operação policial para o tentar apanhar. Uma das inspirações do filme é uma operação de 1985 em que os US Marshals e a polícia de Washington se juntaram para oferecer bilhetes de futebol americano a fugitivos à justiça.

SÉRIES

Chucky

Syfy, 22h15

Estreia. Esta é a terceira e última temporada desta série criada por Don Mancini a partir da personagem que escreveu para o filme de 1988 Chucky, o Boneco Diabólico, realizado por Tom Holland, e que continuou ao longo de vários filmes. Centra-se no boneco homónimo, que é possuído pela alma de um assassino em série. A versão televisiva de Chucky, no ar desde 2021, é muito mais explicitamente queer do que os filmes, com um protagonista gay, Jake Wheeler, interpretado por Zackary Arthur. O elenco inclui ainda Alyvia Alyn Lind, Devon Sawa, Jennifer Tilly e Brad Dourif, a voz original do boneco, como Chucky. A época foi dividida em duas partes, a primeira das quais foi para o ar no ano passado. Retoma agora, a partir do quinto episódio. O Syfy passa dois de seguida.

Like a Dragon: Yakuza

Prime Video, streaming

Criada por Sean Crouch e Yugo Nakamura a partir da saga homónima dos videojogos, iniciada em 2005, esta minissérie de crime segue Kazuma Kiryu (Ryoma Takeuchi), um ex-yakuza, ou seja, membro do crime organizado japonês, que se quer afastar do mundo do crime e é arrastado pelo melhor amigo, Akira Nishikiyama (Kento Kaku) para um submundo de conspirações. Já tinha havido, em 2007, uma adaptação livre no cinema, Yakuza: Like a Dragon, de Takashi Miike, em 2007.

DOCUMENTÁRIOS

Diário de Estrada: Bruce Springsteen and The E Street Band

Disney+, streaming

Thom Zimny, que tem trabalhado com Bruce Springsteen nas últimas duas décadas e co-assinou este ano o documentário The Beach Boys, filmou Springsteen e a sua E Street Band nos bastidores da digressão que fizeram entre 2023 e 2024. Foi chamado pelo próprio Boss pouco antes de os ensaios começaram e acompanhou os músicos por arenas e estádios, falando com cada um dos 17 membros da banda. Springsteen só narra, não aparece a ser entrevistado, já que a ideia é mesmo focar a E Street Band, feita de gente como Steven Van Zandt, Garry Tallent, Roy Bittan, Nils Lofgren e Patti Scialfa, que é casada com o próprio Springsteen.