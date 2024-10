Reacções à morte de Marco Paulo: “Uma voz belíssima, harmonicamente superior. Cantar fazia parte dele”

“O Marco reunia todas as condições de uma grande estrela: uma voz belíssima, harmonicamente superior, afinadíssima. E era um homem de luz. Cantar fazia parte dele”, diz ao PÚBLICO Emanuel, desde há vários anos amigo e cúmplice profissional de Marco Paulo.

O cantor e produtor português assinala que este tinha “um talento inato para ser artista”, destacando não só a sua carreira como músico mas também enquanto apresentador de televisão. “Ele precisava de estar com o público, de estar em palco e de fazer música para estar bem.”

Marco Paulo foi, de resto, “determinante” para a sua carreira. Em 1988, recorda agora ao PÚBLICO, teve “a oportunidade de orquestrar” Maravilhoso Coração (1991), álbum de onde brotaram canções que viriam a tornar-se êxitos incontornáveis do cantor, particularmente Joana e Sempre que brilha o sol.

“Para um orquestrador novo, trabalhar com uma grande estrela da música portuguesa era um cartão de ouro. Acabou por ser muito importante, não só pelo processo como pelo resultado final”, afirma Emanuel, que voltou a produzir canções de Marco Paulo no final dos anos 1990. Com o passar dos anos, foram tornando-se “mais próximos”, também por serem ambos apresentadores na SIC. E tinham planos em cima da mesa. “Havia um projecto para uma canção que ele compôs e eu estava à espera que ele tivesse um dia mais tranquilo para conseguir cantar, mas infelizmente esse dia nunca chegou.”

Emanuel admite que o reconhecimento do percurso de Marco Paulo no circuito cultural português poderia ter sido maior, face a um tipo de música popular que é tantas vezes menorizada ou alvo de preconceitos. “Sobretudo no pós-25 de Abril, houve uma certa classe que foi muita injusta para este tipo de artistas”, diz o autor de Pimba pimba. “Mas creio que os preconceitos foram passando ao longo dos anos e que a qualidade do Marco foi reconhecida. Quem não o reconheceu é um idiota”, remata Emanuel, com voz embargada. “Morre o corpo, mas não morre o artista.”

"Obrigado, Marco! Quis cantar até ao fim, quis fazer o programa até ao fim. Quis receber todos até ao fim. Quis ser tudo até ao fim", reagiu Daniel Oliveira, o apresentador e director de programas da SIC, onde o cantor de Taras e manias tinha o programa Alô Marco Paulo, transmitido aos sábados de manhã.

Já Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, recebeu “com pesar a notícia do falecimento do cantor Marco Paulo, que esteve presente na vida musical portuguesa longas décadas”, apresentando “os seus sentimentos à família, amigos e admiradores”, lê-se num breve comunicado publicado no site oficial da presidência.

Na rede social X, o primeiro-ministro Luís Montenegro deixou também o seu testemunho: “presto sentida homenagem a Marco Paulo, grande referência da cultura portuguesa que hoje partiu. Deixa um legado musical marcante, que atravessa gerações e une Portugal. Condolências pessoais e do Governo à família e amigos.”

Numa nota de pesar enviada à comunicação social, a Ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, afirma que Marco Paulo, “reconhecido pela sua voz inconfundível”, deixa “uma obra vasta e eclética na música portuguesa, bem como um vínculo afectivo profundo na memória do público português”.

“Imensamente popular, foi um dos artistas portugueses mais acarinhados das últimas décadas, e cujas canções são conhecidas e entoadas por diferentes gerações. Com uma capacidade única de emocionar através da voz e da sua música, o seu contributo no cancioneiro da música portuguesa é ímpar”, acrescenta Dalila Rodrigues. “Aos seus familiares e amigos, apresento as minhas sentidas condolências.”