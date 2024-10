Os Papéis do Inglês, Venom e outras estreias para esta semana

Com produção de Paulo Branco (leia a entrevista do Ípsilon),​ apoio financeiro da RTP e do ICA, argumento de José Eduardo Agualusa e realização de Sérgio Graciano, este drama é inspirado em Os Filhos de Próspero, a trilogia composta por Os Papéis do Inglês (2000), As Paisagens Propícias (2005) e A Terceira Metade (2009), da autoria do antropólogo e romancista angolano Ruy Duarte de Carvalho.

A história acompanha Ruy na sua busca pelos papéis que o pai terá deixado no deserto do Namibe (Angola), que o poderão ajudar a desvendar um mistério antigo.



Através de uma experiência malsucedida, o jornalista Eddie Brock tornou-se hospedeiro de um simbionte, um parasita alienígena que usou o seu corpo para chacinar todos os que com eles se cruzavam e o transformou numa autêntica máquina assassina.

Tudo isso nos foi contado em Venom (2018), de Ruben Fleischer, e em Venom: Tempo de Carnificina (2021), de Andy Serkis, os dois primeiros filmes em nome próprio desta personagem icónica, que encontrámos pela primeira vez no cinema no filme Homem-Aranha 3, de Sam Raimi.

Nesta terceira incursão – desta vez realizada por Kelly Marcel, que escreveu o argumento com o actor Tom Hardy – Eddie e Venom têm de enfrentar inimigos dos seus respectivos mundos: humanos que os querem eliminar e simbiontes que chegam à Terra para causar o caos.

Com Hardy novamente a personificar Eddie Brock/Venom, o filme é interpretado também por Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach e Stephen Graham.



A história centra-se em Katherine Parr, a sexta e última mulher de Henrique VIII, rei de Inglaterra, com quem ele se casou em 1543. Quando o monarca regressou da guerra com pensamentos paranóicos, ela compreendeu que se arriscava a ter o mesmo fim que as cinco anteriores esposas do marido, duas delas mandadas decapitar por suspeitas de infidelidade.

Enquanto tentava a todo o custo cumprir com as obrigações de rainha regente, Katherine viu-se a lutar pela própria vida, enfrentando as desconfianças do rei e as várias conspirações contra si. Esta mulher, conhecida pela sua inteligência e sensibilidade, acabou por ter uma influência benéfica sobre Henrique VIII nos últimos anos da sua vida e um papel preponderante na restauração da ordem da corte. Pouco tempo depois da morte dele, em Janeiro de 1547, Katherine casou-se com Thomas Seymour, vindo a falecer no ano seguinte, dias depois de dar à luz Maria, a sua única filha.

Este drama histórico esteve em competição em Cannes, onde teve direito a uma ovação de pé, e foi realizado pelo brasileiro Karim Aïnouz – também autor de Madame Satã (2002), Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo (2009), Praia do Futuro (2014), A Vida Invisível (2019), O Marinheiro das Montanhas (2021) ou Motel Destino (2024) – e escrito pelas irmãs Henrietta e Jessica Ashworth. O argumento parte da obra Queen’s Gambit, da escritora inglesa Elizabeth Fremantle, e conta com Alicia Vikander e Jude Law como protagonistas.



Alemanha rural do princípio do século XVIII. Agnes e Wolf (Anja Plaschg e David Scheid) são casados. Esforçada e dedicada, ela tenta corresponder às expectativas de todos, em especial às do marido, que parece querer afastá-la, e da sogra, que a acusa de não cumprir com as obrigações de esposa. Mas esse esforço é inglório e Agnes não se consegue adaptar à vida de casada nem às limitações que lhes são impostas devido à sua condição de mulher.

Co-produção entre a Áustria e a Alemanha, uma história sobre pecado e redenção que esteve em competição na 74.ª edição do Festival de Cinema de Berlim. Com assinatura de Veronika Franz e Severin Fiala, tem por base o livro Suicide by Proxy in Early Modern Germany: Crime, Sin and Salvation, da autoria de Kathy Stuart.

Esse livro e este filme abordam o chamado “suicídio por procuração”, um problema social ocorrido na Alemanha durante o século XVIII, quando um número substancial de pessoas suicidas cometia assassinatos com o objectivo explícito de serem executadas, evitando assim o suicídio, que pressupunha condenação eterna.



Marguerite Hoffmann, de 25 anos, é uma matemática brilhante que cedo se destacou entre os pares na Escola Normal Superior de Paris (ENS), um instituto célebre em todo o mundo pela genialidade dos seus professores e alunos, em especial no campo das matemáticas.

Pronta para defender uma tese importante, a sua vida sofre uma reviravolta quando um colega descobre na sua equação uma incorrecção que vai invalidar todo o raciocínio e põe em causa a sua posição na universidade.



Insegura e incapaz de retomar o processo, Marguerite resolve começar uma vida nova fora do ambiente académico, onde sente ter estado fechada por demasiado tempo. A ajudá-la nesta nova fase está Noa, uma jovem bailarina de quem se torna amiga, que lhe vai ensinar alguns segredos sobre a vida das pessoas comuns.

Apresentado na edição de 2023 do Festival de Cannes, este filme tem realização de Anna Novion (Rendez-vous à Kiruna), que escreve o argumento com Mathieu Robin e Marie-Stéphane Imbert. Os actores Ella Rumpf, Jean-Pierre Darroussin, Clotilde Courau, Julien Frison, Sonia Bonny e Idir Azougli assumem as personagens.



Em estreia no Festival de Cinema de Berlim, este drama sobre identidade, conflito e sobrevivência conta-nos o encontro improvável entre dois homens: Aleksei, um bielorrusso que chega a Paris para se juntar à Legião Estrangeira, um ramo do serviço militar do Exército Francês, com o intuito de obter cidadania; e Jomo, um guerrilheiro que, no Delta do Níger, enfrenta companhias petrolíferas que ameaçam a sua aldeia e a sua comunidade.

Com realização do italiano Giacomo Abbruzzese (Fame, América), Disco Boy conta com a participação de Franz Rogowski, Morr Ndiaye, Laetitia Ky, Leon Lučev, Matteo Olivetti, Robert Więckiewicz e Michał Balicki.



Andy Goodrich tinha a vida mais ou menos controlada até a mulher decidir internar-se durante 90 dias numa clínica de reabilitação para toxicodependentes. Apavorado sobre o que fazer para gerir o trabalho, a casa e os dois filhos pequenos durante aqueles três meses, ele encontra apenas uma solução: pedir ajuda a Grace, a sua filha de 27 anos, fruto do primeiro casamento.

Apesar de relutante, Grace concorda em ajudá-lo neste momento delicado. Mas assistir a toda a dedicação e carinho do pai em relação aos irmãos mais novos vai reacender nela o trauma de abandono com que cresceu e que julgava ter superado.

Uma comédia romântica realizada e escrita por Hallie Meyers-Shyer (Uma Casa Cheia) que conta com Michael Keaton, Mila Kunis, Andie MacDowell e Carmen Ejogo.



Elli é uma pequena fantasma que se sente perdida no mundo desde que o tio Chamberlain foi raptado por drones misteriosos e ela expulsa da casa assombrada onde sempre viveu. Em busca de abrigo, conhece Martha, uma iéti, Rolf, um vampiro, e Knarf, um monstro de Frankenstein, que se encontram a viver clandestinamente num comboio-fantasma de uma feira popular.

Esses personagens, que a princípio estão um pouco renitentes em aceitá-la na sua pequena comunidade de desajustados, vão tornar-se seus grandes amigos. E quando percebem que Elli está disposta a arriscar tudo para salvar o tio, não hesitam em juntar-se a ela numa aventura que se vai revelar épica.

Com realização de Piet De Rycker, Jesper Møller e Jens Møller, uma comédia de animação para toda a família.



