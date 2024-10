Morreu Marco Paulo, o cantor do Amor Total

O cantor português Marco Paulo, conhecido intérprete de temas marcantes da música popular em Portugal na década de 1980 e 1990 como Eu Tenho Dois Amores ou Joana, morreu esta quinta-feira aos 79 anos. A notícia foi avançada pela SIC. O intérprete e apresentador televisivo debateu-se nas últimas décadas com doença oncológica.

Marco Paulo, nome artístico de João Simão da Silva, nasceu a 21 de Janeiro de 1945 e é um dos mais bem-sucedidos cantores portugueses. Ao longo da sua carreira, que encetou profissionalmente na década de 1960, participou em várias edições do Festival da Canção e os seus discos venderam mais de cinco milhões de exemplares. Alguns dos seus temas mais conhecidos são Ninguém, ninguém (1978), Eu tenho dois amores (1980), Morena morenita (1984), Sempre que brilha o sol (1988) ou Joana (1988); a sua entrada nos anos 1990 faz-se com o enorme sucesso Taras e Manias (1991).

A sua carreira tomou nova forma quando, além de continuar a cantar e em digressão, se tornou apresentador televisivo. Primeiro na RTP, com Eu Tenho Dois Amores, em 1994, um programa de conversas de domingo à noite que teve mais de 60 emissões, e Música no Coração, de 1996. É nesse ano que lhe é diagnosticado cancro do cólon. Foi operado em Junho do mesmo ano e submetido a sessões de quimioterapia.

Voltou a cantar, mudou de editora, e em 2011 estreia-se nas novelas com uma participação especial em Laços de Sangue, da SIC. A estação do grupo Impresa tornou-se a sua casa nos últimos anos, onde não só apresentava um programa semanal - Alô Marco Paulo — como também se viu retratado na série de ficção dedicada à sua vida, e com o seu nome, lançada na plataforma Opto. Alô Marco Paulo começou por ocupar as tardes de sábado da SIC, em que o cantor fazia parceria com Ana Marques, e depois passou às manhãs do mesmo dia.

Em 2022, recebeu o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique. Em 2020 tornou público que lhe fora diagnosticado cancro da mama e que seria submetido a tratamentos. No final desse ano, tornou público o agravamento do seu estado de saúde com a identificação de um tumor pulmonar.