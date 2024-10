Marco Paulo, vedeta da canção, cantor romântico, uma voz que atravessou gerações

Figura do nacional-cançonetismo, viria a tornar-se uma das maiores estrelas do país. A sua história espelha, de certa forma, o arco que Portugal cumpriu nas últimas seis décadas. Morreu aos 79 anos.

Morreu esta quinta-feira, aos 79 anos, de cancro, o cantor que o país encontrou pela primeira vez nos ecrãs da RTP, em 1965, quando ainda era João Paulo e não o Marco Paulo estrela do disco e da canção que nasceria pouco depois. A notícia foi confirmada pela SIC. O cantor que, no seu auge, dividiu o país entre a adulação dos milhões de fãs e o desdém de quem o via como inimigo do bom gosto, como o “cantor das sopeiras”. Ele que, posteriormente, veria essa dicotomia ser atenuada, tornando-se figura acarinhada, parte de um imaginário nacional que foi atravessando gerações.