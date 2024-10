Bienal de São Paulo de 2025 é “um convite para pensar e manifestar a humanidade como um verbo e uma prática”

Projecto curatorial do maior acontecimento de arte contemporânea da América do Sul foi divulgado esta quinta-feira. A 36.ª edição conta com desdobramentos em vários países, já a partir deste ano.

Com curadoria geral do programador, professor, escritor e biotecnólogo camaronês Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, a Bienal Internacional de Arte de São Paulo anunciou esta quinta-feira o conceito curatorial da sua 36.ª edição, a decorrer, com entrada gratuita, entre 6 de Setembro de 2025 e 11 de Janeiro de 2026, estendendo-se por mais quatro semanas do que é habitual.