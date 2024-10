Quanto tempo consegue equilibrar-se numa perna? A resposta pode prever o risco de quedas

Capacidade de ter equilíbrio quando nos apoiamos numa só perna é um “importante preditor” do risco de queda, que aumenta com a idade. Não aguentar durante cerca de cinco segundos é um sinal de alerta.

A quantidade de tempo que um ser humano consegue equilibrar-se numa só perna — principalmente se for a perna não dominante — é um sinal revelador do nível de declínio relacionado com a idade. Um estudo liderado por investigadores da Clínica Mayo concluiu que esta capacidade se deteriora mais rapidamente do que a aptidão para caminhar ou para agarrar coisas.