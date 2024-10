Avistado tubarão-martelo próximo do farol do Bugio, no rio Tejo

O animal foi avistado na quarta e quinta-feira à tarde, durante um passeio para observação de golfinhos. O tubarão encontrava-se a cerca de dez quilómetros do farol do Bugio, no rio Tejo.

Foi avistado um tubarão-martelo liso, na passada quarta-feira à tarde, a cerca de dez quilómetros do forte e farol de São Lourenço do Bugio, na foz do rio Tejo. O animal foi visto por pessoas que se encontravam num passeio de barco da SeaEO Tours para observação de golfinhos. Na quinta-feira, também da parte da tarde, foi avistado um tubarão da mesma espécie, mas não foi possível confirmar se seria o mesmo.

Sidónio Paes, proprietário e biólogo da SeaEO Tours — empresa de passeios de barco turísticos e científicos — conseguiu, com recurso a um drone, captar um vídeo do animal na quarta-feira.

Em conversa com o PÚBLICO, Sidónio Paes explicou que quem ia no barco no primeiro dia viu "o tubarão a nadar muito tranquilamente". O biólogo adiantou que o animal teria cerca de dois metros e que a espécie pode atingir os quatro metros de comprimento. O animal avistado na quinta-feira teria o mesmo porte, mas não foi possível confirmar se seria o mesmo do dia anterior ou se "uma pequena migração da espécie pode ter ocorrido".

"É um tubarão habitual na costa portuguesa, mas nem por isso é fácil vê-lo", explicou. Para que se consiga ver um destes tubarões, são necessárias "condições do mar muito tranquilas". Ultimamente, contudo, o avistamento do Sphyrna zygaena tornou-se mais comum.

"[O avistamento mais frequente] pode estar ligado à temperatura da água, por estar mais propensa à disponibilidade de alimento destes tubarões", explicou o biólogo. A água da zona tem estado a cerca de 20 graus, um valor bastante alto para esta altura do ano.

O animal encontrava-se a cerca de cinco milhas náuticas do farol do Bugio (cerca de 9,26 quilómetros). Pode parecer perto mas, na verdade, na zona da praia da Mareta, em Sagres, chegam a aproximar-se ainda mais da costa.

Na zona da Mareta, onde as águas são mais transparentes e muito ricas em presas que constituem alimento para este tubarão, estes podem mesmo aparecer em cardumes maiores, "o que noutros sítios não acontece, porque costumam andar sozinhos a patrulhar a costa", acrescentou Sidónio.

A espécie é vivípara e pode dar à luz entre 30 a 40 crias de uma só vez. O biólogo acrescenta, ainda, que estes tubarões são "muito rápidos e vorazes e têm sensores muito adaptados a apanhar peixes um pouco maiores", como é o caso de carapaus grandes, raias e sarrajões, uma espécie de tunídeo. Os tubarões-martelo liso são uma das 47 espécies de tubarões e raias em Portugal.