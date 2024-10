Recruta de 22 anos morre após teste de condição física em Ponta Delgada

Um soldado recruta morreu esta esta quarta-feira, 23 de Outubro, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória ocorrida durante um teste de diagnóstico de condição física, no Campo Militar de São Gonçalo, em Ponta Delgada. A informação foi anunciada pelo Exército Português em comunicado enviado ao PÚBLICO.

“É com dor e enorme consternação que o Exército Português comunica o falecimento de um soldado recruta do 6.º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército, incorporado no passado dia 21 de Outubro no Regimento de Guarnição número 2, que partiu de forma prematura e inesperada”, lê-se no comunicado.

O comunicado explicita que se tratava de um Teste de Cooper, que avalia a capacidade respiratória do recruta ao longo de uma corrida de 12 minutos, e que é habitual que os soldados o realizem no início da sua formação.

O Exército adianta que o militar foi imediatamente levado, numa ambulância, para o Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, “onde foram realizadas manobras de reanimação, sem sucesso”. O óbito foi declarado no final da manhã desta quarta-feira.

Terá sido aberto um "processo de averiguações, tendo em vista o apuramento das causas do sucedido", acrescenta ainda o Exército.

A família do militar, que era natural de Lagoa, na ilha de São Miguel, nos Açores, estará a receber apoio psicológico. O Exército expressou "as mais sentidas condolências" aos familiares do recruta "neste momento de dor".