Mais de 1,3 milhões de pessoas vacinadas contra a gripe e quase 970 mil contra a covid-19

Mais de 1,3 milhões de pessoas foram vacinadas contra a gripe e perto de 970 mil receberam o reforço contra a covid-19, com os idosos com 85 ou mais anos a registarem a cobertura vacinal mais elevada.

Segundo o relatório da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quarta-feira, um total de 1.370.620 pessoas tomaram a vacina contra a gripe desde 20 de Setembro, quando arrancou a campanha de vacinação sazonal, 825.137 das quais nas farmácias e as restantes 545.380 nas unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Em relação à covid-19, o relatório semanal indica que 969.726 receberam a dose de reforço, com 586.361 a escolherem as farmácias para serem vacinadas, enquanto 383.300 optaram pelos centros de saúde.

Na última semana, foram administradas 294.556 vacinas contra a gripe e 197.168 contra a covid-19, refere o relatório, que aponta para uma cobertura vacinal mais elevada para a gripe em todos os grupos etários, em comparação com a covid-19.

No caso dos idosos com 85 ou mais anos, que apenas podem ser vacinados no SNS, a cobertura desta faixa etária para a gripe chegou aos 53,88% (184.279 pessoas), baixando para os 42,78% no caso da covid-19 (146.316).

A cobertura vacinal mais baixa verifica-se no grupo entre os 60 e 69 anos, com 29,06% vacinados contra a gripe (377.035) e 21,19% para a covid-19 (275.009), refere ainda a DGS.

A campanha de vacinação sazonal iniciou-se em 20 de Setembro, com quase cinco milhões de vacinas contra a gripe e a covid-19 para administrar.

Este ano aderiram mais 25 farmácias, num total de 2.519 que vão funcionar em complementaridade com os centros de saúde, administrando as vacinas a utentes entre os 60 e os 84 anos e aos seus profissionais de saúde.

Na campanha 2024/2025, a vacinação contra a gripe com dose reforçada foi alargada às pessoas com 85 ou mais anos, para além dos residentes em lares de idosos e unidades da rede nacional de cuidados continuados integrados.

O Governo vai gastar 7,6 milhões de euros com a vacinação contra a covid-19 e a gripe nas farmácias e quer ter mais pessoas vacinadas até ao final de Novembro do que em 2023.

Os resultados de um inquérito da Sociedade Portuguesa de Pneumologia e da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, divulgado esta semana, apontam para uma cobertura vacinal contra a gripe superior em todos os grupos prioritários, comparativamente com o mesmo período da campanha 2023-2024.