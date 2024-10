Com novo patrocinador, Beira-Mar reforça time com Luís Felipe e Pedro Henrique

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Dois jogadores brasileiros — o zagueiro Luís Felipe, 23 anos, e o atacante Pedro Henrique Marinho, 24 — vão reforçar o Sport Clube Beira-Mar, com sede em Aveiro, Norte de Portugal. Eles serão apresentados oficialmente no domingo (27/12), quando será anunciado o novo patrocinador do time, a empresa Primefy, que está chegando em território luso. Os dois atletas foram contratados para três temporadas.

O Beira-Mar joga atualmente o Campeonato de Portugal, correspondente à Série D do Brasileirão. O clube já conta com quatro jogadores oriundos do Brasil: Cléber Santana, que chegou nesta temporada, Matheus Silva, Micael Lima e Carlos Silva. Os recém-contratados estavam sem time, portanto, estão livre para contratos, mesmo tendo fechado a janela de transferência de atletas.

Por questão de confidencialidade, a Primefy não revela o valor do patrocínio, mas quem teve acesso ao contrato garante que será uma quantia suficiente para dar um bom fôlego financeiro ao Beira-Mar. Hoje, o time todo está avaliado, pelo mercado, em 220 mil euros (R$ 1,35 milhão). A perspectiva é de que os reforços ajudem o clube a alçar voos mais altos no campeonato português de futebol.

Luís Felipe, nascido em Cuiabá, passou por vários times no Brasil, o último deles, o Londrina, pelo qual disputou o campeonato paranaense. Ele teve sua formação no PSV, da Holanda, onde ficou por dois anos e meio. O clube já teve entre seus atletas Romário e Ronaldo Fenômeno, que levou Luís Felipe para o Cruzeiro. Já Pedro Henrique, de Campinas, jogou pelo Goiás e passou, recentemente, pelo KS Burreli, da Albânia.