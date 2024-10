Formação para advogados discute inteligência artificial no trabalho jurídico

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Qual é o efeito que a inteligência artificial (AI) e as novas tecnologias estão tendo no dia a dia dos advogados? Para responder essa pergunta, a Câmara de Inovação Brasil-Portugal e a Agência para a Inovação e o Comércio Externo de Portugal (AICEP) organizaram uma formação destinada a quem trabalha no setor jurídico.

A masterclass pretende ajudar a nivelar o jogo. “O objetivo é atualizar os advogados de pequenos escritórios sobre o que os grandes escritórios jurídicos estão fazendo na área de inteligência artificial”, explica Daniela Freire, superintendente da Câmara de Inovação.

Realizado remotamente, o curso contará com representantes dos escritórios de advocacia Tozzini Freire Advogados, do Brasil, e PLMJ, de Portugal. A duração de cada evento é de cerca de duas horas.

Esse é o segundo evento de formação realizado pelo AICEP e para Câmara de Inovação. Faz parte do programa Insert — Jornadas de Aprendizagem e Prática e Conversas de Atualização de Mercado ,que consiste de um ciclo de quatro masterclasses para atualização de advogados.

Daniela relata que foram escolhidas pessoas com experiência na área para falar. “O AICEP escolheu representantes dos quatro escritórios jurídicos mais inovadores de Portugal, segundo o ranking do Financial Times. Nós, no Brasil, escolhemos os quatro escritórios brasileiros que lideram o ranking da Leaders League, uma empresa holandesa muito respeitada”, conta.

O primeiro evento, realizado em setembro, teve como tema Novos Modelos de Negócio. “Foi transmitido pelo Youtube e tivemos mais de 250 pessoas assistindo. Agora, vamos mudar para uma plataforma online que permita maior interação”, afirma a executiva.

As próximas masterclasses serão sobre Proteção de Dados e Segurança de Informação, com representantes dos escritórios Abreu e B/Luz, em 28 de novembro, e Transformação Digital e Automação de Processos, com advogados das bancas Morais Leitão e Mattos Filho, em 12 de dezembro.

Apesar de a participação nos eventos serem gratuitos, para obter o certificado de participação é necessário pagar. O custo é de 35 euros (R$ 210) por diploma.