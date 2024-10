Portugal e Espanha unidos por duas novas pontes, separados pela imigração

Entre vizinhos há duas visões diferentes sobre um problema que é comum. Durante a conferência de imprensa da cimeira luso-espanhola desta quarta-feira, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, mostrou o tanto que o separa do seu homólogo espanhol na forma de lidar com a imigração. Em contraste com uma cimeira ibérica marcada pelas boas relações entre os dois países, que terminou com acordos na área dos rios e da pesca e com compromissos para duas novas pontes e a alta velocidade ferroviária.

