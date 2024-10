Este grupo junta-se todas quintas-feiras à noite para beber um copo há 56 anos

Encontros tornaram-se num “hábito inabalável” para este grupo. Com oitenta e poucos anos, os amigos estimam não ter perdido muito mais de duas dúzias de encontros desde 1968.

Entre Sheffield e Rotherham, um grupo de amigos reúne-se todas as quintas-feiras à noite para beber uma cerveja e pôr a conversa em dia. É assim há 56 anos. Paul Haynes, Bill Munden, Ken King, Peter Thirlwall, Brian Ayres e Dick Cotton encontram-se no mesmo bar e ficam, geralmente, até fechar.

"Temos uma média de pouco mais de nove anos por cada bar", contou Peter, em entrevista à BBC.

“É muito, muito raro perdermos uma quinta-feira”, confessava Peter, engenheiro electrotécnico na reforma. Com oitenta e poucos anos, os membros do grupo assumem não ter perdido muito mais de duas dúzias de encontros desde 1968. Aquilo que começou com Ken e Paul a jogar golfe, nos tempos livres, tornou-se uma “tradição inabalável”, nas palavras de Ken.

Tão inabalável que nem com a pandemia estes homens deixaram de se reunir nas quintas-feiras à noite. Durante vários meses de 2020, com o confinamento ditado pela pandemia, o grupo deixou os balcões dos pubs e migraram para os ecrãs, onde passaram a reunir-se via Zoom. O lado positivo é que mesmo quem tinha abandonado o sul de Yorkshire pôde juntar-se novamente ao grupo.

Mesmo com o fim da pandemia, o hábito continuou. “Ainda fazemos Zoom uma vez por mês, porque não queríamos abandoná-los depois da covid-19”, afirmou Ken.

Com o passar dos anos, o número de membros do grupo foi-se alterando, devido aos diferentes rumos de vida de cada um. Mas não só. As conversas também mudaram. “Dantes conversávamos sobre futebol e sexo. Hoje em dia é mais sobre próstatas e pensões”, disse Peter, na brincadeira.

“Nesta mesa, nenhum de nós é o mesmo”, garantiu Paul. Apesar de, naquele círculo de amigos, persistirem visões e ideologias muito contrastantes, se a memória de Dick não o atraiçoa, os amigos nunca discutiram. Contudo, não foi só o tema das conversas que se alterou. Durante a entrevista à BBC, dos membros revelou: “Costumávamos beber três canecas ao mesmo tempo, mas hoje em dia são duas”.

Texto editado por Inês Chaíça