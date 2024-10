Do radicalismo

Quando avistei o barco, ou o que restava dele, tive a certeza de que era uma catástrofe. As ondas batiam com uma regularidade indiferente arrastando a cada golpe mais algumas pessoas para a escuridão do mar noturno. Ouviam-se gritos desesperados de todas as direções. Tirámos da água homens, mulheres e crianças, uma a uma, para a segurança do navio até não haver mais ninguém. Ao embarcarmos as últimas pessoas disseram-nos que uma menina de 3 anos tinha caído à água segundos antes de chegarmos e que a mãe, em desespero, tinha ido atrás. Procurámos. Tive a impressão de demorarmos horas, mas a verdade é que perdi a noção do tempo. Fizemo-lo principalmente por nós, porque depois de tanto tempo, se era difícil encontrar alguém, era quase impossível encontrar alguém com vida. Cheguei ao navio depois dessa busca em vão e um colega disse-me que tínhamos perdido pelo menos mais 15 pessoas. Jamais saberíamos o número exacto. Deixei-me cair numa pilha de coletes salva-vidas encharcados e chorei como nunca tinha chorado antes.

Eu venho de uma família de classe média e pude dar-me ao luxo de não querer saber de política até bastante tarde na vida. Juntei-me à tripulação de um navio de resgate civil com uma mistura algo incoerente de espírito humanitário e uma vontade ardente de me revoltar contra a inação dos Estados europeus face às mortes no Mediterrâneo. Aquela noite, em Outubro de 2016, foi na minha primeira missão e mudou-me para sempre. Tinha 24 anos.

Como é que a União Europeia podia deixar morrer crianças às suas portas? Por que razão o berço da Declaração Universal dos Direitos Humanos parecia não querer saber se o mar à sua volta se tornava num cemitério? Faltavam-me respostas para estas e outras perguntas. Mas este texto não é sobre mim. É sobre o que nos acontece depois de testemunharmos um acontecimento que faz estremecer os alicerces da visão que tínhamos do mundo. É sobre como nos radicalizamos.

O primeiro sentimento é necessariamente o desespero, o desamparo. Como se já não pudéssemos confiar no chão debaixo dos pés. A seguir vem a confusão, a procura por uma visão do mundo que substitua a que ruiu diante de nós. E eis o passo fundamental: quer nos demos conta quer não, usamos o horror daquilo que vimos como ponto de partida para articular o mundo. “Isto é inaceitável” passa a ser o axioma da teoria que começa a tomar forma. Depois lemos, estudamos, discutimos e organizamos, porque a responsabilidade de se justificar recai sempre sobre quem vê as coisas de maneira diferente da maioria. O fardo dos radicais é o ónus da prova.

Não será precisamente isto que está a acontecer com milhões de pessoas em todo o mundo ao testemunharem o genocídio em Gaza? Todos os dias, desde há mais de um ano, somos bombardeados com imagens de prédios residenciais arrasados e crianças despedaçadas. É o massacre mais filmado da história da humanidade. Não terá o sacrifício do povo palestiniano gerado em nós esse mesmo processo que começa com o desespero e passa pela confusão? Todas as manifestações, todas as ocupações de universidades, todas as vigílias, greves e sabotagens estão a dizer para que se oiça bem: “Isto é inaceitável”. Talvez fosse este o significado do tweet da activista britânica-egípcia Fatima Said que mais tarde se tornou slogan de manifestações no qual se lia:

“Nós não estamos a libertar a Palestina. A Palestina está a libertar-nos a nós.”

Tanto os 30 mil africanos e asiáticos que encontraram o seu fim no fundo do mar Mediterrâneo quanto os mais de 40 mil palestinianos soterrados pelas bombas israelitas expõem à luz do dia, para que toda a gente veja, a grande mentira em que nós europeus fomos criados. É que nós não vivemos num continente de valores liberais. Vivemos num continente embriagado com a imagem liberal que tem de si próprio. Temos orgulho em defender a igualdade, a liberdade, os direitos individuais para toda a gente. Mas o preço a pagar para mantermos essa imagem de nós mesmos é considerarmos colectivamente que aquilo, na verdade, não era bem gente.

Só nesta embriaguez moralista poderíamos explicar o frenesim dos jornalistas europeus que, imediatamente após o 7 de Outubro de 2023, iniciavam toda e qualquer entrevista a um palestiniano com o mantra “Do you condemn Hamas?” (“Condenas o Hamas?”). Como se ainda estivéssemos a decidir se o povo que temos diante de nós tem elevação moral suficiente para merecer a liberdade.

Nós, europeus, vivemos tão imersos na nossa ilusão que rejeitamos críticas ao colonialismo dizendo que não se pode julgar o passado com os valores do presente. Nem damos conta de que, se insinuarmos que a escravatura se harmonizava com os valores das pessoas do passado, somos obrigados a manter que os escravos não eram pessoas. Se o escravo fosse voluntário não seria escravo.

A ilusão da igualdade desapareceu entre a Líbia e Itália, a da liberdade debaixo dos escombros de um hospital demolido. É preciso notar que, para os povos colonizados, esta contradição foi sempre inteiramente óbvia, porque viam pela sua própria experiência quotidiana que os princípios liberais não se lhes aplicavam. Que as pessoas a quem se referiam as tais liberté, egalité, fraternité da revolução francesa tinham um aspecto muito diferente do seu. Pensadores anticoloniais como Frantz Fanon, Amílcar Cabral, Aimé Césaire e M. K. Gandhi articularam-na perfeitamente para quem os quis ouvir. Do lado de cá, Jean-Paul Sartre ironizou:

“Connosco não há nada mais consistente do que um humanismo racista já que o europeu só conseguiu tornar-se homem criando escravos e monstros.”

Resolver esta contradição é necessariamente uma radicalização, porque implica abandonar a visão do mundo que nos foi dada. É perder o pé para encontrar terra mais firme. Sartre disse ainda:

“Só nos tornamos naquilo que somos mediante a rejeição radical e íntima daquilo que fizeram de nós.”

Mas isso é difícil. Na verdade, é tão difícil que quase ninguém o faz por escolha própria. É preciso que destruam o chão debaixo dos nossos pés para que entendamos o quãofrágeis eram os seus alicerces, e depois é preciso termos a audácia de procurar uma alternativa. As revoluções anticoloniais do século passado, bem como as dezenas de milhares de mortes completamente evitáveis no Mediterrâneo deram-nos inúmeras oportunidades de nos libertarmos das amarras da nossa ilusão colectiva. A Palestina está a dar-nos outra. E o futuro do mundo pode bem depender de quantos de nós a aproveitam.